ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

يلا شوت HD.. مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر يلا شوت اليوم السبت 15-12-2018 رابط ماتش يوفنتوس ضد تورينو بجودة عال

السبت 15/ديسمبر/2018 - 08:12 م
يلا شوت HD.. مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر يلا شوت اليوم السبت 15-12-2018 رابط ماتش يوفنتوس ضد تورينو بجودة عال
يوفنتوس وتورينو
طباعة
Advertisements
عمرو عادل
 
Advertisements
يلا شوت HD.. مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر يلا شوت اليوم السبت 15-12-2018 رابط ماتش يوفنتوس ضد تورينو بجودة عالية بدون تقطيع
مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر يلا شوت يوتيوب بدون تقطيع، يلتقي اليوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2018 فريق يوفنتوس نظيره فريق تورينو على الملعب الأولمبي بتورينو، وذلك ضمن إطار الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي، لنتعرف أكثر من خلال موقعنا عرب فور هوست عن موعد المباراة والقنوات الناقلة لها، الأسطورة بث مباشر مباراة يوفنتوس وتورينو اونلاين.

مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر
كورة لايف مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر، والجدير ذكره أن فريق البيانكونيري قد واجه الأسبوع الماضي فريق يونج بويز في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا وأنهزم أمامه بنتيجة 2-1، ولكن بالرغم من خسارته قد تأهل برفقة مانشستر يونايتد لدور السادس عشر، وذلك بعدما خاض ستة مباريات حصد 12 نقطة من 4 انتصارات متتالية وخسارتين، يذكر أن فريق السيدة العجوز يحتل صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 43 نقطة، حصدهم من 15 مباراة فقد حقق الفوز في 14 وتعادل في واحدة، وحتي الآن لم يذوق طعم الهزيمة، يلا شوت مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر يوتيوب بدون تقطيع.

موعد مباراة يوفنتوس وتورينو
بث مباشر مباراة يوفنتوس وتورينو بث حي بدون تقطيع، ومن المقرر أن تذاع المباراة في تمام الساعة 9.30 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 10.30 مساءً بتوقيت السعودية، والساعة 11.30 مساءً بتوقيت الإمارات، على أن تقوم قناة بي أن سبورت 4 بإذاعة اللقاء على شاشتها، كما سيقوم بالتعليق المعلق رؤوف خليف، رابط مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو مباشر يوتيوب اون لاين.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو 
يلا شوت HD.. مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر يلا شوت اليوم السبت 15-12-2018 رابط ماتش يوفنتوس ضد تورينو بجودة عالية بدون تقطيع
المزيد عن: يوفنتوس وتورينو مباشر موعد مباراة يوفنتوس وتورينو اليوم بث مباشر مشاهدة يوفنتوس ضد تورينو مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو كورة لايف مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو كورة ستار مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو كورة اون لاين مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم مشاهدة الدوري الايطالي مباشر ماتش يوفنتوس وتورينو مباراة يوفنتوس وتورينو مباشر مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر يلا شوت مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر مجانا مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر اون لاين بدون تقطيع مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
كأس العالم للأندية 2018
كاشيما انتلركاشيما انتلرز - اليابان
3
x
15:00
2
ديبورتيفو جوادالاخارا - المكسيك
الترجي الرياضي - تونس
0
x
18:30
3
العين - الإمارات
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
3
x
14:30
1
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
1
x
17:00
0
بيرنلي
كريستال بالاس
1
x
17:00
0
ليستر سيتي
واتفورد
3
x
17:00
2
كارديف سيتي
وولفرهامبتون
2
x
17:00
0
بورنموث
هيديرسفيلد تاون
0
x
17:00
1
نيوكاسل يونايتد
فولهام
0
x
19:30
1
وست هام يونايتد
الدوري الإسباني
خيتافي
1
x
14:00
0
ريال سوسييداد
بلد الوليد
2
x
17:15
3
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
1
x
19:30
0
رايو فاليكانو
إيبار
-
x
21:45
-
فالنسيا
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
0
x
19:00
0
أودينيزي
تورينو
-
x
21:30
-
يوفنتوس
الدوري الألماني
هانوفر 96
0
x
16:30
4
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
2
x
19:30
0
فيردر بريمن
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
1
x
14:05
2
الحزم
الأهلي
0
x
17:25
1
الشباب
الدوري التركي
قونيا سبور
3
x
15:00
2
قاسم باشا
دوري أبطال أفريقيا 2019
شبيبة الساورة - الجزائر
0
x
18:45
0
إتحاد طنجة - المغرب
الملعب المالي - مالي
-
x
19:00
-
أسيك ميموزا - ساحل العاج
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
جراف دي داكار - السنغال
اورلاندو بيراتس - جنوب أفريقيا
-
x
20:15
-
افريقيا ستارز - ناميبيا
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الأهلي طرابلس - ليبيا
1
x
15:00
1
نيو ستار دي دوالا - الكاميرون
غرين إيجليز - زامبيا
0
x
15:00
0
نصر حسين داي - الجزائر
المصري البورسعيدي - مصر
0
x
16:30
2
ساليماتا - بوركينا فاسو
إتحاد بلعباس - الجزائر
0
x
17:00
0
إينوجو رينجرز - نيجيريا
النجم الساحلي - تونس
3
x
17:00
0
إستاد أبيدجان - ساحل العاج
نهضة بركان - المغرب
1
x
18:00
0
الاتحاد - ليبيا
هلال الأبيض - السودان
0
x
18:00
0
موكورا سبور - رواندا
النادي الصفاقسي - تونس
0
x
19:00
0
غرين بوفالوس - زامبيا
الزمالك - مصر
6
x
19:00
0
كوتون تشاد - تشاد