يلا شوت HD.. مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر يلا شوت اليوم السبت 15-12-2018 رابط ماتش يوفنتوس ضد تورينو بجودة عال

مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر يلا شوت يوتيوب بدون تقطيع، يلتقي اليوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2018 فريق يوفنتوس نظيره فريق تورينو على الملعب الأولمبي بتورينو، وذلك ضمن إطار الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي، لنتعرف أكثر من خلال موقعنا عرب فور هوست عن موعد المباراة والقنوات الناقلة لها، الأسطورة بث مباشر مباراة يوفنتوس وتورينو اونلاين.





مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر

كورة لايف مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر، والجدير ذكره أن فريق البيانكونيري قد واجه الأسبوع الماضي فريق يونج بويز في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا وأنهزم أمامه بنتيجة 2-1، ولكن بالرغم من خسارته قد تأهل برفقة مانشستر يونايتد لدور السادس عشر، وذلك بعدما خاض ستة مباريات حصد 12 نقطة من 4 انتصارات متتالية وخسارتين، يذكر أن فريق السيدة العجوز يحتل صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 43 نقطة، حصدهم من 15 مباراة فقد حقق الفوز في 14 وتعادل في واحدة، وحتي الآن لم يذوق طعم الهزيمة، يلا شوت مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر يوتيوب بدون تقطيع.





موعد مباراة يوفنتوس وتورينو

بث مباشر مباراة يوفنتوس وتورينو بث حي بدون تقطيع، ومن المقرر أن تذاع المباراة في تمام الساعة 9.30 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 10.30 مساءً بتوقيت السعودية، والساعة 11.30 مساءً بتوقيت الإمارات، على أن تقوم قناة بي أن سبورت 4 بإذاعة اللقاء على شاشتها، كما سيقوم بالتعليق المعلق رؤوف خليف، رابط مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو مباشر يوتيوب اون لاين.





مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو