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يلا شوت Juventus .. مشاهدة بث مباشر مباراة يوفنتوس وتورينو اليوم | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف HD

السبت 15/ديسمبر/2018 - 08:10 م
يلا شوت Juventus .. مشاهدة بث مباشر مباراة يوفنتوس وتورينو اليوم | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف HD
يوفنتوس وتورينو
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عمرو عادل
 
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يلا شوت Juventus .. مشاهدة بث مباشر مباراة يوفنتوس وتورينو اليوم | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف HD
يحل فريق يوفنتوس ضيفا ثقيلاً على مستضيفه فريق تورينو على الملعب الأولمبي دي تورينو ، وذلك ضمن منافسات لجولة الـ16 من الدوري الإيطالي ، ونقدم روابط البث المباشر لمباراة  يوفنتوس وتورينو وفق ما يلي .

وستنقل شبكات “بي إن سبورت” القطرية المباراة وتحديداً على قناة “HD4″، حيث قررت إسناد هذه المهمة للمعلق للتونسي رؤوف خليف.
يلا شوت Juventus .. مشاهدة بث مباشر مباراة يوفنتوس وتورينو اليوم | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف HD
موعد مباراة  يوفنتوس وتورينو :
وستنطلق هذه المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت سوريا ومصر والعاشرة والنصف بتوقيت السعودية.

وأعلن المدرب الإيطالي “ماسيميليانو أليجري” المدير الفني ليوفنتوس قائمة الفريق المُستدعاة رسميًا وهي كالتالي:

حراسة المرمى: بيرين.

الدفاع: روجاني، بونوتشي، كيليني، أليكس ساندرو.

الوسط: بيانيتش، بيرنارديسكي، بينتانكور.

الهجوم: ماندزوكيتش، ديبالا، كريستيانو رونالدو.

ويحتل فريق يوفنتوس المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 43 نقطة فيما يتواجد تورينو في المركز السادس برصيد 22 نقطة.
يلا شوت Juventus .. مشاهدة بث مباشر مباراة يوفنتوس وتورينو اليوم | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف HD
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