كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي والشباب (دوري بلس) بث مباشر مباراة الأهلي لايف kora live

يفتح استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية "الجوهرة المشعة" أبوابه لاستضافة كلاسيكو من العيار الثقيل بين الأهلي والشباب يوم السبت القادم 15 ديسمبر 2018 ميلادياً، الموافق 8 ربيع الآخر 1440 هجرياً، وذلك في إطار الجولة 13 في الدوري السعودي 2018-2019.





يحتل الراقي المركز الثالث برصيد 24 نقطة، بفارق نقطتين عن النصر الثاني 5 نقاط عن الهلال المتصدر، وكانت لدى الملكي فرصةً ذهبيةً ليكون الوصيف في الجولة السابقة بعد تعادل العالمي والزعيم في ديربي الرياض، لكنه رفضها وتعادل مع الرائد سلبياً فبقي في المركز الثالث، لذا لن ترضى الجماهير بأقل من الفوز في كلاسيكو الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.





كانت بداية الموسم بالنسبة للشباب جيدةً جداً، لكن نتائج الفريق تراجعت بعض الشئ وتراجع مركزه إلى السادس برصيد 20 نقطة، وذلك بعد أن تعادل خمس مراتٍ وانتصر مثلهم وخسر مباراتين





موعد مباراة الأهلي ضد الشباب والقنوات الناقلة





البطولة : الدوري السعودي (الأسبوع 13).

القنوات الناقلة : السعودية الرياضية 1 + دوري بلس HD1 .

الملعب : الجوهرة المشعة .

المعلقين : فارس عوض (السعودية الرياضية) + سعد يحيى (دوري بلس) .





موعد المباراة :

6:25 مساءاً بتوقيت السعودية .

5:25 مساءاً بتوقيت مصر .

5:25 مساءاً بتوقيت فلسطين .

5:25 مساءاً بتوقيت الأردن.

5:25 مساءاً بتوقيت سوريا .

5:25 مساءاً بتوقيت لبنان .

6:25 مساءاً بتوقيت العراق .

5:25 مساءاً بتوقيت السودان .

6:25 مساءاً بتوقيت اليمن .

5:25 مساءاً بتوقيت ليبيا .

4:25 مساءاً بتوقيت تونس .

4:25 مساءاً بتوقيت الجزائر .

4:25 مساءاً بتوقيت المغرب .

7:25 مساءاً بتوقيت الإمارات.

6:25 مساءاً بتوقيت البحرين.

7:25 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

6:25 مساءاً بتوقيت الكويت .

6:25 مساءاً بتوقيت قطر.

3:25 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

6:25 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

3:25 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي

سيتواصل غياب المدافع الدولي معتز هوساوي بداعي الإصابة، ويذكر أنه سافر إلى فرنسا لاستكمال الفحوصات الطبية بأمر من تركي آل الشيخ، ورغم انتهاء دجانيني من برنامجه العلاجي، سيغيب عن المباراة لعدم اكتمال لياقته حتى الآن بعد البدء في البرنامج التأهيلي، كما سيغيب المدافع باولو دياز للإيقاف بعد حصوله على بطاقةٍ حمراء في المباراة الأخيرة ضد الرائد.





سيبدأ جويدي بطريقة الماسة المفضلة له منذ بداية الموسم، وذلك لتجميع اللعب في وسط الميدان ثم الانطلاق على الأطراف من الظهيرين عبد الشافي والمولد، وفي النهاية إرسال عرضيات تجد كثافة في منطقة جزاء الخسم يقودها المهاجمين السومة وغريب.





التشكيل | 4-3-1-2





محمد العويس

محمد عبد الشافي - أليكسيس - محمد آل فتيل - سعيد المولد

خواردو - جوزيف دي سوزا - حسين المقهوي

عبد الله السعيد

عبد الرحمن غريب - عمر السومة





الغيابات والتشكيل المتوقع للشباب





لن يفتقد الشباب لأي لاعب للإصابة أو الإيقاف في الكلاسيكو ضد الأهلي، وسيكون الفريق جاهزاً بأكمله وكامل العدد للعودة من الجوهرة المشعة بالثلاث نقاط.





سيعتمد سوموديكا على طريقته المعتادة، وسيبدأ بن مصطفى في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي صوماليا، جامان، بن العمري وإيلر، وسيتكون الوسط من الثلاثي الصليهم، الخيبري والشمري، أما ثلاثي الهجوم فسيكون باهبري، الشمراني وبوديسكو.





التشكيل | 4-3-3





فاروق بن مصطفى

إيلر - جمال بن العمري - فاليريكا جامان - صوماليا

عبد الملك الشمري - عبد الله الخيبري - عبد المجيد الصليهم

كونستانتين بوديسكو - ناصر الشمراني - هتان باهبري



