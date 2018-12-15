عودة خوانفران وغياب ليمار عن قائمة أتلتيكو مدريد لمواجهة بلد الوليد

أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد قائمة الفريق لمواجهة بلد الوليد المقررة غدا السبت في الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني على ملعب خوسيه زوريلا.





وعاد لقائمة الروخيبلانكوس المدافع خوانفران في حين سيغيب توماس ليمار بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا. وجاءت قائمة أتلتيكو مدريد كالتالي:





حراسة المرمى: أدان ويان أوبلاك

الدفاع: دييجو جودين وفيليبي لويس وأرياس وسافيتش وخوانفران ومونتيرو

الوسط: توماس بارتي وكوكي وساؤول ورودريجو وجيلسون مارتينيز وفيتولو وخواكين

الهجوم: جريزمان وكالينيتش وكوريا وبورخا





وبعد تعافي خوانفران ما زال أتلتيكو يفتقد جهود دييجو كوستا والأوروجواياني خوسيه ماريا خيمينيز والفرنسي لوكاس هرنانديز للإصابة.





يذكر أن أتلتيكو مدريد يحتل المركز الثالث في الليجا برصيد 28 نقطة بفارق الأهداف عن إشبيلية الوصيف بينما يتصدر برشلونة الجدول برصيد 31 نقطة.



