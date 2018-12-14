السيدة نحمده: "بعض سائقي الميكروباصات قالولي انتي جايه تاخدي رزقنا"

Advertisements

قالت السيدة نحمده عبد الرازق سائقة الميكروباص، التي التقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مصادفة إنها ابنة أسرة فقيرة ولديها 6 أخوات، مشيرة إلى أن والدها كان يعمل في الجراج.



وأضافت "عبدالرازق"، خلال حوارها مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc" المذاع على فضائية "dmc"، مساء الجمعة، أنها كانت متفوقة دراسيا حتى تزوجت، ومنعها زوجها من استكمال تعليمها الجامعي، منوهة إلى أن العمل بالنسبة لها معاناة، حيث عملت لفترة 3 سنوات كسمسارة عقارات ثم امتلكت فرن عيش سياحي في مدينة بدر.



وأشارت إلى أن ابنها الصغير "نور" تعرض لحادث فقدت كل ما تملكه لعلاجه وبدأت من الصفر مرة أخرى، موضحة: "ابني سقط من البلكون وأصيب بنزيف في المخ وكسر في الجمجمة وبدأت رحلة العلاج وأهملت العمل".



وتابعت: "تعرضت لمعاناة كبيرة في حياتي حتي استطيع أن اربي 4 أولاد بعد طلاقي"، منوهة إلى أن ابنها الكبير يعمل معها على سيارة الميكروباص.



ولفتت إلى أن بدايتها مع مهنة سائقين تعرضت فيها للاضطهاد، متابعة: "مصر فيها 7 سواقيين من النساء وسواقيين موقف العاشر كلهم جدعان معي وبعض السواقين بيقولولي انتي جاية تأخدي رزقنا والحمد لله ربنا بيكرمني دائما".



ونوهت سائقة الميكروباص إلى أن صاحب الميكروباص هو من اختارها لقيادة السيارة بعد رؤية اهتمامها بالسيارة.

