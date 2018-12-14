كورة لايف .. مشاهدة مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي في دوري ابطال افريقيا .. koralive
الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 04:48 م
عمرو عادل
Advertisements
Advertisements
كورة لايف .. مشاهدة مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي في دوري ابطال افريقيا .. koralive
توجهت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة جيما أبار جيفار الأثيوبي.
وغادر الفريق الأحمر فندق الإقامة عقب المحاضرة الفنية الأخيرة التي عقدها محمد يوسف مع لاعبيه، والتي حرص خلالها على منح لاعبيه التعليمات الفنية الأخيرة وواجبات كل لاعب في اللقاء.
عقد منذ قليل محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع لاعبيه قبل التوجه إلى ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية لمواجهة جيما الأثيوبي.
ومنح يوسف للاعبيه أخر التعليمات الفنية للاعبيه، لتنفيذها في مباراة اليوم والتي ستقام في تمام السادسة مساء.
ويواجه الأهلي نظيره جيما الأثيوبي في تمام السادسة مساء اليوم الجمعة في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
استقر محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيواجه به نظيره جيما أبا جيفار الأثيوبي.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-
حراسة المرمى : شريف إكرامي
خط الدفاع : كريم نيدفيد – محمد هاني – ساليف كوليبالي – أيمن أشرف
خط الوسط : حسام عاشور – عمرو السولية – وليد سليمان – محمد شريف – ناصر ماهر
خط الهجوم : مروان محسن.
كورة لايف .. مشاهدة مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي في دوري ابطال افريقيا .. koralive
المزيد عن: موعد مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي كورة اون لاين مشاهدة مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي مشاهدة مباراة الاهلي اليوم مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة الاهلي اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي اليوم مشاهدة دوري ابطال افريقيا مشاهدة الاهلي ضد جيما الاثيوبي مباشر الاهلي وجيما الاثيوبي مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي مباشر مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر يلا شوت مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر مجانا مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر اون لاين بدون تقطيع مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي اليوم مباشر
Advertisements