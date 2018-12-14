مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر 14-12-2018 دوري أبطال أفريقيا

تنطلق مباراة الأهلى وجيما الأثيوبي فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة فى المواجهة التى يسعى فيها الفريق الأحمر لبدء مشواره الأفريقى بقوة أملاً فى حصد اللقب، بعد خسارة لقبها المباراة النهائية بالنسختين الأخيرتين.

مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر اليوم 14-12-2018 في دوري أبطال أفريقيا، يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي اون لاين بدون تقطيع، موقع الفجر ينقل لكم اليوم البث الحي المباشر لمباراة الأهلي وجيما الاثيوبي بث حي مباشر لايف يوتيوب في اطار مباراة الذهاب دور 32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.





مشاهدة قنوات بي ان سبورت بجودة عالية اون لاين موقع الفجر يقدم لكم خدمة البث المباشر للمباريات ويمكن لزوار موقعنا مشاهدة مباريات اليوم بجودة عالية اتش دي، يمكن لكل زوار موقعنا الاستمتاع بمشاهدة أهم المباريات فى الدوريات العالمية والعربية مثل الدوري الانجليزي والدوري الاسباني والدوري الايطالي والدوري الفرنسي والدوري الالماني، كما ننقل مشاهدة مباريات دوري أبطال أفريقيا ودوري ابطال افريقيا ودوري ابطال اسيا، فقط من خلال الفجر للبث المباشر شاهد مباريات فريقك المفضل وتابع احدث اخبار الرياضة العالمية والمحلية.





تعرف علي موعد مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي اليوم

البطولة : دوري أبطال أفريقيا

القنوات الناقلة : قناة الاهلي

معلق المباراة : حفيظ دراجي

الساعة : 6:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 7:00 مساء بتوقيت السعودية