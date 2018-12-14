مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر 14-12-2018 دوري أبطال أفريقيا
الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 12:15 م
عمرو عادل
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مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر 14-12-2018 دوري أبطال أفريقيا
تنطلق مباراة الأهلى وجيما الأثيوبي فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة فى المواجهة التى يسعى فيها الفريق الأحمر لبدء مشواره الأفريقى بقوة أملاً فى حصد اللقب، بعد خسارة لقبها المباراة النهائية بالنسختين الأخيرتين.
مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر 14-12-2018 دوري أبطال أفريقيا
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تعرف علي موعد مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي اليوم
البطولة : دوري أبطال أفريقيا
القنوات الناقلة : قناة الاهلي
معلق المباراة : حفيظ دراجي
الساعة : 6:00 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 7:00 مساء بتوقيت السعودية
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