خلاف الأعضاء يسبب شللًا بـ"المجموعة الاقتصادية".. "مدبولى" يمنع "معيط" و"السعيد" من الحديث لوسائل الإعلام

«مدبولى» يمنع «معيط» و«السعيد» من الحديث لوسائل الإعلام لمحاولة إنهاء النزاع





رئيس الوزراء سمح لوزير المالية بالحديث فى مجلس النواب فقط





بدلاً من أن تتفرغ المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، لمناقشة المشكلات الاقتصادية لمصر ووضعها الاقتصادى الحالى، للبحث عن حلول ومحاولة تخفيف الأعباء عن المواطنين، تعانى المجموعة نفسها من أزمات بين أطرافها وتحول لقاؤهم لأزمة متكررة بين وزراء المجموعة، وترك الدكتور مصطفى مدبولى، دوره كرئيس لمجلس الوزراء، وتفرغ لتهدئة الأوضاع المتوترة بين مختلف أطراف المجموعة.





الخلافات بين أطراف المجموعة تسببت فى عدم خروج أغلب الاجتماعات بنتائج يمكن ذكرها لمندوبى الصحف والقنوات الفضائية، وهو ما اتضح بدرجة أكبر فى عدم إصدار مجلس الوزراء لأى بيانات صحفية عن نتائج اجتماعات المجموعة، والتى انعقدت أكثر من مرة خلال الشهر الجارى.





أول الخلافات التى تعانى منها المجموعة بين الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحد أهم أعضاء المجموعة والتى وصلت إلى ذروتها خلال الفترة الأخيرة، كان من أثارها منع معيط نفسه بشكل نهائى من الحديث لوسائل الإعلام أو إصدار بيانات صحفية بخصوص التضخم أو الضرائب، وغيره من الأمور المالية بشكل عام.





ويحاول مدبولى حالياً إنهاء الخلاف الموجود بين الوزير معيط والعضو الكبير بالمجموعة، ولذا لجأ لمنع معيط من الحديث لوسائل الإعلام عن الملفات المشار إليها، حتى لا يتفاقم الخلاف بين الطرفين، بينما كان الوزير يظهر فى وسائل الإعلام، مرة فى الشهر على الأقل، للحديث عن انخفاض معدل التضخم، آخرها تصريح له فى مطلع الشهر الجارى، إلا أن الأزمة وصلت ذروتها خلال الأيام الماضية وتوقفت التصريحات والبيانات، ويبقى للوزير أنه مسموح له بالإدلاء ببيانات عن التضخم وغيره من الأمور الخاصة بوزارته ولكن فى مجلس النواب فقط.





المسئول الكبير فى المجموعة على خلاف آخر مع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والذى أصبح واضحاً بدرجة لا يمكن إخفاؤها أو تبريرها، لأن كل واحد من الطرفين يرى أنه الأحق فى الحديث عن الاقتصاد الوطنى، حيث ترى الوزيرة أنه من الطبيعى جداً أن تعلن عن حجم الاستثمارات، ولكنها أصبحت مجمدة من الناحية الإعلامية ولا تتحدث كثيراً لوسائل الإعلام.





وتضم المجموعة الاقتصادية التى يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كلاً من، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتور على مصيلحى، وزير التموين.







