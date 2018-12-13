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رامي عبدالرازق يكشف لـ"الفجر الفني" كواليس منع فيلم إباحي من العرض بالقاهرة السينمائي

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 04:23 م
رامي عبدالرازق يكشف لـالفجر الفني كواليس منع فيلم إباحي من العرض بالقاهرة السينمائي
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سارة إبراهيم
 
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قال الناقد رامي عبدالرازق، إن الفيلم السويدي "حدود أو border"، كان سيعرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكداً أن جميع من شاهدوه في مهرجانات دولية أكدوا احتوائه على نسبة كبيرة من المشاهد الجنسية والعري.

 

وأضاف "عبدالرازق" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أن إدارة الدورة 40 لمهرجان القاهرة السينمائي، لم تؤكد اعتراض الرقابة على عرض الفيلم في مصر، حتى إذا كان لجمهور خاص من النقاد، مشيراً إلى إعلان سبب آخر هو عدم صلاحية النسخة للعرض.

 

وتابع "عبدالرازق" أن الخطأ الوحيد الذي وقعت فيه إدارة "القاهرة السينمائي" في دورته الأربعين، هو عدم توفير ترجمة فورية لبعض دروس السينما، مؤكداً أن جميع المهرجانات على مستوى العالم تتعامل مع ضيوفها بلغتهم مع وجود ترجمة للحضور.

 

وأكد "عبدالرازق" أنه حضر لقاء مفتوح للمخرج البريطاني بيتر جرينواي، الذي تم تكريمه خلال الدورة 40، وفوجئ بعدم وجود ترجمة، مشيراً إلى أنها "نقيصة" يتمنى الانتباه لها في الدورة القادمة، مستنكراً تمييز بعض المحاضرات للقادرين على فهم اللغة الإنجليزية فقط.

المزيد عن: رامي عبد الرازق الفيلم الاباحي
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