شاهد.. سعد الصغير يحتفل بزفاف أحد أعضاء فرقته الموسيقية (فيديو)

شارك المطرب سعد الصغير، جمهور بمقطع فيديو من حفل زفاف أحمد أحد أعضاء فرقته الموسيقية.





وعلق "الصغير، على مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلًا:"مبروك أحمد شاكر أحد أعضاء فرقتي وعشره سنين ألف مبروك، أنا وفرقتي وأقل حاجة عندنا دايما الجديد شديد".

يُذكر أن سعد بدأ في تصوير برنامج جديد يعود به للبرامج بعد اَخر برامجه الذي حمل عنوان "سعد وسعد" الذي قدمه على قناة الحياة في 2014.