‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مباراة نادي العين اليوم - مشاهدة مباراة العين العالمي في مونديال الأندية - يلا شوت cool kora كورة لايف kora star live

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 04:41 م
مباراة نادي العين اليوم - مشاهدة مباراة العين العالمي في مونديال الأندية - يلا شوت cool kora كورة لايف kora star live
طباعة
Advertisements
محمد الشيخ
 
Advertisements
مباراة نادي العين اليوم - مشاهدة مباراة العين العالمي في مونديال الأندية - يلا شوت cool kora كورة لايف kora star live

يستعد العين الإماراتي لخوض مباراته الأولى في كأس العالم للأندية عبر تاريخه حين يواجه فريق ويلنغتون النيوزيلندي على أرضية ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، الأربعاء.

وسيخوض "الزعيم" الإماراتي أول مباراة تاريخية له في المحفل العالمي، وهو الأمر الذي سيشكل مناسبة خاصة لجماهير "البنفسج" المتعطشة لرؤية فريقها يخوض مباراة بطابع عالمي.

ويشارك العين في هذه البطولة بصفته الفريق المستضيف، وذلك بعد أن حقق لقب دوري الخليج العربي (الدوري الإماراتي) الموسم الماضي.

ويسعى العين لتكرار إنجاز الجزيرة الذي حقق المركز الرابع في النسخة الماضية من البطولة، وواجه ريال مدريد الإسباني، وخسر منه بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة صنع فيها لاعبو "فخر أبوظبي" إنجازا تاريخيا للأندية الإماراتية.

وسيضرب الفائز من مباراة العين وويلنغتون موعدا مع بطل أفريقيا، الترجي الرياضي التونسي، إذ سيتواجه الفريقان على أرضية نفس الملعب، السبت المقبل.

وسيكون العين رابع فريق إماراتي يشارك في مونديال الأندية بعد الأهلي الذي شارك بنسخة عام 2009 والوحدة في نسخة 2010 والجزيرة في النسخة الماضية من البطولة وكان الأخير صاحب الإنجاز الأكبر للإمارات في البطولة العالمية.



المزيد عن: ويلنغتون مونديال الأندية مباراة العين الإماراتي كاس العالم للاندية 2018 كاس العالم للاندي بث مباشر العين يلا شوت العين الإماراتي Mondial
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
سموحة
-
x
17:00
-
الاتحاد السكندري
إنبي
-
x
19:30
-
النجوم
دوري أبطال أوروبا
فيكتوريا بلزن - التشيك
-
x
19:55
-
روما - إيطاليا
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
19:55
-
سسكا موسكو - روسيا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
22:00
-
بايرن ميونيخ - ألمانيا
بنفيكا - البرتغال
-
x
22:00
-
آيك أثينا - اليونان
يونج بويز - سويسرا
-
x
22:00
-
يوفنتوس - إيطاليا
مانشستر سيتي - إنجلترا
-
x
22:00
-
هوفنهايم - ألمانيا
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
-
x
22:00
-
ليون - فرنسا
فالنسيا - أسبانيا
-
x
22:00
-
مانشستر يونايتد - إنجلترا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أحد
-
x
17:20
-
الهلال
كأس العالم للأندية 2018
العين - الإمارات
-
x
17:30
-
ويلنغتون - نيو زيلندا