يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو | يلا كورة | ماتش Real| دوري أبطال أوروبا| real madrid vs cska moscow
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 11:57 ص
عمرو عادل
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يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو | يلا كورة | ماتش Real| دوري أبطال أوروبا| real madrid vs cska moscow
أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم عن حكم مباراة ريال مدريد ضد سسكا موسكو الروسى فى الجولة الأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا على ملعب "سانتياجو برنابيو" بالعاصمة الإسبانية "مدريد"، اليوم الأربعاء.
عيّن الإتحاد الأوروبى "يويفا" البرتغالى أرتور دياز حكماً لمباراة ريال مدريد وسسكا موسكو فى الجولة الختامية لدور المجموعات بتشامبيونزليج.
وتعد مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو تحصيل حاصل خاصة وأن الملكى حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 بدورى الأبطال بعد تصدره المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة ويرافقه روما الإيطالى الوصيف بـ 9 نقاط.
تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سيسكا
حراسة المرمى: نافاس
خط الدفاع: مارسيلو - خافي سانشيز - فاران - أودريوزولا
خط الوسط: إيسكو - يورنتي - فالفيردي
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما – ماركو أسينسيو
التشكيل المتوقع لسيسكا موسكو في مباراة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا
أكنيفيف، ناباكين، بيتشاو، مانوسون، فرنانديز، بيستروفيتش، اولياكوف، شينيكوف، سيجردسون، شالوف، فالسيتش.
القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وسسكا موسكو في دوري أبطال أوروبا
اختارت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، شاشة قناة "Bein Sports HD1" لتبث عليها مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو.
معلق مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو في دوري أبطال أوروبا
أسندت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية تعليق المباراة بين ريال مدريد وسسكا موسكو للمعلق المصري علي محمد علي.
يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو | يلا كورة | ماتش Real| دوري أبطال أوروبا| real madrid vs cska moscow
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