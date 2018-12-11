يلا شوت.. مشاهدة مباراة محمد صلاح مع ليفربول ضد نابولي في دوري الابطال .. كورة ستار .. كورة لايف .. كورة اون لاين
الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 09:52 م
عمرو عادل
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يلا شوت.. مشاهدة مباراة محمد صلاح مع ليفربول ضد نابولي في دوري الابطال .. كورة ستار .. كورة لايف .. كورة اون لاين
دقائق قليلة تفصلنا عن مباراة ليفربول ونابولي المصيرية في دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد رود التاريخي في ختام دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وتعد هذه المباراة مصيرية جداً بالنسبة لنادي ليفربول وجماهيره، حيث لا يوجد بديل أمام كتيبة يورجن كلوب سوى الفوز وبشروط على نابولي من أجل ضمان مقعد في الدور القادم ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.
ويدخل النجم المصري محمد صلاح مهاجم وجناح ليفربول المباراة منتشياً بثلاثيته “الهاتريك” الذي سجله في مرمى بورنموث قبل أيام قليلة في الدوري الإنجليزي.
ويتسلح محمد صلاح بسجله التهديفي الرائع على ملعب أنفيلد في بطولة دوري أبطال أوروبا قبل دقائق من مواجهة نابولي عليه في ختام جولات دور المجموعات للمجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وسجل محمد صلاح 8 أهداف من أصل 8 مباريات خاضها على ملعب أنفيلد في بطولة دوري أبطال أوروبا، متوفقاً على جميع لاعبي ليفربول ماعدا الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد الذي سجل 14 هدفاً على ملعب ليفربول في دوري أبطال أوروبا.
يلا شوت.. مشاهدة مباراة محمد صلاح مع ليفربول ضد نابولي في دوري الابطال .. كورة ستار .. كورة لايف .. كورة اون لاين
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