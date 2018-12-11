كورة لايف| مشاهدة مباراة ليفربول "محمد صلاح" ونابولي | Yalla Shoot بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة فى أخر جولات دورى المجموعات لدورى أبطال أوروبا، فريق ليفربول ليس أمامه الا الفوز لكى يصعد إلى دور ال 16، خاصة أن المباراة ستقام على أرضه، على ملعب الانفيلد، وينافس ليفربول ونابولى فريق باريس سان جرمان الذى يمتلك من الرصيد 8 نقاط بينما فريق نابولى 9 نقاط وليفربول 6 نقاط، يلعب محمد صلاح بروح معنوية عالية، بعد أن أحرز فى أخر مباراة له بالدورى الانجليزى هاتريك.



بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي مباراة ليفربول ونابولي سوف تُذاع اليوم 11 ديسمبر 2018، فى تمام الساعة العاشرة تماماً بتوقيت القاهرة و فلسطين ولبنان و السودان الأردن، فى تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية و قطر واليمن و الكويت و العراق و سوف يتم نقل المباراة على بى ان سبورت الرياضية beIN SPORTS HD 1، ويحتاج نادى ليفربول إلى الفوز بهدف دون مقابل أو بفارق هدفين.

كورة لايف| مشاهدة مباراة ليفربول "محمد صلاح" ونابولي | Yalla Shoot بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم



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