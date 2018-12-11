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لفتة انسانية من لاعبي الزمالك في مران اليوم

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 06:24 م
لفتة انسانية من لاعبي الزمالك في مران اليوم
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رامي بشاي
 
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قام الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بتلبيه رغبة أحمد عبدالفتاح والذي يعاني من مرض السرطان، في مشاهده مران الفريق والتقاط صورة تذكارية مع اللاعبين.

 

جاء حضور عبدالفتاح لتدريبات الزمالك، وذلك بدعوه من محمود عبدالمنعم كهربا صانع ألعاب الفريق، والذي حرص في وقت سابق علي زيارة الطفل في المستشفي تلبيه لرغبته ، وقد وعده بحضور المران والتقاط الصور مع الجهاز واللاعبين وهو ما تحقق اليوم.

 

وفي السياق نفسه، شهد المران اليوم أيضاً، تواجد أحمد عبدالمنعم الذي يعاني من مرض السرطان، وذلك تلبية لرغبته أيضا حيث تواجد بصحبة والده والتقط الصور مع اللاعبين.

المزيد عن: كورة طفل السرطان رياضة الزمالك
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