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وصول جثمان محمود القلعاوي إلى مقر مسجد عمر بن عبد العزيز

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 12:17 م
وصول جثمان محمود القلعاوي إلى مقر مسجد عمر بن عبد العزيز
ارشيفية
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الفجر الفنى
 
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وصل، منذ قليل، جثمان الفنان محمود القلعاوي، إلى مسجد عمر بن عبد العزيز بجوار نادي هليوبوليس بمصر الجديدة، استعدادًا لأداء صلاة الجنازة عليه.

وتوفي "القلعاوي" مساء أمس عن عمر ناهز الـ79 عاما بمنزله بعد صراع مع المرض.

و"محمود القلعاوي" واحد من أشهر نجوم الكوميديا في الوطن العربي، شارك في العديد من الأعمال الناجحة مثل فيلم "علي بك مظهر"، "الرجل الذي عطس مرة واحدة"، ومسلسل "رحلة المليون".

كما شارك محمود القلعاوي في عالم المسرح من خلال أعمال "واحد ليمون والتاني مجنون"، "أنا ومراتي ومونيكا" مع الفنان سمير غانم ومسرحية "الجوكر" مع الفنان محمد صبحي.
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