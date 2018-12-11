وصول جثمان محمود القلعاوي إلى مقر مسجد عمر بن عبد العزيز

وتوفي "القلعاوي" مساء أمس عن عمر ناهز الـ79 عاما بمنزله بعد صراع مع المرض.





و"محمود القلعاوي" واحد من أشهر نجوم الكوميديا في الوطن العربي، شارك في العديد من الأعمال الناجحة مثل فيلم "علي بك مظهر"، "الرجل الذي عطس مرة واحدة"، ومسلسل "رحلة المليون".





كما شارك محمود القلعاوي في عالم المسرح من خلال أعمال "واحد ليمون والتاني مجنون"، "أنا ومراتي ومونيكا" مع الفنان سمير غانم ومسرحية "الجوكر" مع الفنان محمد صبحي.