كول كورة - coolkora مشاهدة مباراة ريال مدريد وهويسكا Real Madrid vs Huesca في الدوري الاسباني موسم 2018-2019 بث مباشر

ننشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وهويسكا بث مباشر كورة لايف اليوم الاحد 9/12/2018 ، يلا شوت الدوري الاسباني، يلتقي ريال مدريد بنظيره هويسكا مساء اليوم على ملعب إل ألكوراز ضمن فعاليات الجولة الـ 15 من منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، يسعى الفريق الملكي إلى مواصلة الانتصارات والحد من التعثرات التي منى بها الفريق خلال الفترة الأخيرة، بينما يبحث هويسكا عن نفسه ضد ريال مدريد اليوم.





كورة لايف ستكون مشاهدة مباراة ريال مدريد وهويسكا بث مباشر يهدف ريال مدريد في مباراة اليوم إلى تحقيق الفوز والخروج بالنقاط الثلاثة من معقل هويسكا، ويخوض هذا اللقاء وهو منتشِ بالانتصار العريض الذي حققه الفريق ضد فريق ميليا في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا، التي لعبها الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو، كما حقق الفوز في الدوري بالجولة الماضية على حساب فالنسيا بهدفين دون رد، ويقع ريال مدريد في المركز الخامس برصيد 23 نقطة، جمعها من 7 انتصارات وتعادلين، بينما تلقى الخسارة في 5 مواجهات.

تابع بث مباشر ريال مدريد وهويسكا اليوم في المقابل، فريق هويسكا يقدم موسماً سيئاً في الدوري، حيث يحتل الفريق المركز الأخير برصيد 7 نقاط، حيث خاض 14 مباراة، وفاز في واحدة، وتعادل في 4 لقاءات، وخسر في 9 مباريات، ويأمل هويسكا في تحقيق نتيجة إيجابية خاصة أن اللقاء على ملعبه ووسط جمهوره، من أجل تصحيح وضعه في جدول الترتيب، وسيغيب عن فريق هويسكا ضد ريال مدريد اليوم كل من، لويس كارلوس وروبن سيميدو وكارلوس أكابو للإصابة.

ويبقى ريال مدريد يعاني من العديد من الإصابات المؤثرة، خاصة لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو، وناتسو ماريانو دياز بداعي الإصابة، وستكون جميع الخيارات متاحة للمدرب سانتياجو سولاري الذي سيخوض مباراة اليوم بتشكيلته الاعتيادية، ويعتمد على سيبايوس في وسط الملعب رفقة كروس ومودريتش، وفي خط الهجوم الثلاثي، جاريث بيل، وكريم بنزيما، وماركو أسينسيو.

تنطلق مباراة ريال مدريد وهويسكا في الدوري الاسباني مساء اليوم عند الساعة السادسة و15 دقيقة بتوقيت السعودية، الساعة الخامسة و15 دقيقة بتوقيت مصر وفلسطين، وستكون القناة الناقلة كالمعتاد، عبر قناة بي ان سبورت 3 HD، وقد أسندت إدارة القناة الرياضية القطرية التعليق على أحداثها المعلق المصري أحمد الطيب.