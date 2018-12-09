ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مدبولي: خبراء توقعوا فشل مصر في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي.. ولكننا نجحنا

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 03:55 م
مدبولي: خبراء توقعوا فشل مصر في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي.. ولكننا نجحنا
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاهتمام بإفريقيا والتكامل معها من أهم توجيهات الرئيس السيسي للحكومات المتعاقبة.

وأشار "مدبولي"، خلال كلمته في جلسة "مصر البوابة الاستثمارية لأفريقيا" ضمن منتدى "إفريقيا 2018"، إلى أنه حان الوقت أن تكون مقدرات القارة بين أيدي أبنائها، مضيفًا أن مصر نجحت في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي لم يتوقع الخبراء أن مصر ستستطع تنفيذه.

وتستمر فعاليات المنتدى على مدار يومين تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة عدد من زعماء وقادة الدول الأفريقية، ومؤسسات دولية.
المزيد عن: مدبولي دكتور مصطفى مدبولي أقتصادي أفريقيا 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الأهلي
-
x
19:00
-
طلائع الجيش
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل
-
x
18:00
-
ولفرهامبتون
الدوري الإسباني
إيبار
4
x
13:00
4
ليفانتي
هويسكا
-
x
17:15
-
ريال مدريد
ريال سوسيداد
-
x
19:30
-
بلد الوليد
ريال بيتيس
-
x
21:45
-
رايو فاييكانو
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
21:30
-
تورينو
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/9/2018 4:10:13 PM