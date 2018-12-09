مدبولي: خبراء توقعوا فشل مصر في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي.. ولكننا نجحنا
الأحد 09/ديسمبر/2018 - 03:55 مهدى عبدالرازق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاهتمام بإفريقيا والتكامل معها من أهم توجيهات الرئيس السيسي للحكومات المتعاقبة.
وأشار "مدبولي"، خلال كلمته في جلسة "مصر البوابة الاستثمارية لأفريقيا" ضمن منتدى "إفريقيا 2018"، إلى أنه حان الوقت أن تكون مقدرات القارة بين أيدي أبنائها، مضيفًا أن مصر نجحت في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي لم يتوقع الخبراء أن مصر ستستطع تنفيذه.
وتستمر فعاليات المنتدى على مدار يومين تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة عدد من زعماء وقادة الدول الأفريقية، ومؤسسات دولية.
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