عمرو أديب يوجه سؤال محرج للمستشار يحيي قدري على الهواء (فيديو)



ورد "قدري" خلال لقاء مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة MBC مصر الفضائية، ويقدمه "أديب"، قائلا: "أنا مشوفتش اللي بياخد 100 ألف جنيها"، لافتا إلى أن البعض يفضل المحامين الكبار في السن نظرًا لخبرتهم الطويلة في العمل.



وشدد على أن حجم الأتعاب يكون بحجم المجهود الذي سيبذله في القضية، موضحا أنه يتم الاستعانة بمحامين آخرين في القضية متخصصين في مجالات أخرى، مشيرًا إلى أن بعض المحامين يقومون بأساليب "تحت الترابيزة"، وهؤلاء معروفين في الوسط.

وجه الإعلامي عمرو أديب، سؤالا محرجًا للمستشار يحيي قدري، المحامي، قائلا: "على أي أساس المحامي لما يطلب فلوس معينة أقول دي كتيرة أول قليلة"، لافتا إلى أن بعض المحامين يطلبون 100 ألف جنيها لكي يقرأ القضية فقط.