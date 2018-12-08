توقيع بروتوكول تعاون للتوسع في النقل التشاركي بحضور وزير الاستثمار

تم توقيع بروتوكول تعاون بين شركات سويفيل وفاليو والبنك المصرى لتنمية الصادرات، لتقديم خدمات البيع بالتقسيط لشراء حافلات للمتعاقدين مع شركات النقل التشاركي بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.





ووفقًا للبروتوكول سيقوم صندوق التمويل السعودي بتوفير التمويل لشركة ڤاليو لتقديم خدمات البيع بالتقسيط للسائقين المتعاقدين مع شركة سويفيل للنقل الجماعي بسعر فائدة ٥٪، لتكملة مبادرة الصندوق في تنشيط سوق العمل في مصر.





ويأتي البروتوكول ضمن نطاق منحة المملكة العربية السعودية للمساهمة في تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بين لجنة إدارة المنحة وشركة ڤاليو لخدمات البيع بالتقسيط، بهدف تمكين الشباب من الالتحاق بسوق العمل بدخول مُجزية، وتوسيع دائرة التكافل الاجتماعي والمساهمة في تحديث وتطوير شبكات النقل التشاركي لتوفير خدمة نقل متميزة للمستهلك النهائي، وقامت المنحة بتوفير التمويل لشراء سيارات جديدة للمتعاقدين مع شركة أوبر خلال التسعة أشهر الماضية، بشروط تعاقد متطابقة مع بروتوكول اليوم ولكن مع شركات نيسان وهيونداي.





ووفقًا للبروتوكول ستقوم شركة سويفل للنقل التشاركي بالإعلان عن برنامج الإقراض وشروط التقديم للسائقين، وستقوم بإفادة شركة ڤاليو بمعلومات عن السائقين الراغبين في الاشتراك في البرنامج لتيسير الموافقة على خدمة تقسيط السيارة، بعدها تقوم شركة ڤاليو بدراسة السائقين المُتقدمين للبرنامج ومنح الموافقة على البيع بالتقسيط.