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مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر الهلال اليوم 8-12-2018 الدوري السعودي

السبت 08/ديسمبر/2018 - 02:39 ص
مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر الهلال اليوم 8-12-2018 الدوري السعودي
الهلال والنصر
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الفجر الرياضي
 
يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر الهلال والنصر اليوم 8-12-2018 في الدوري السعودي، حيث يترقب عشاق الكرة السعودية مواجهة ديربي الرياض الذي سيجمع بين الهلال والنصر والمقرر إقامتها ظهر اليوم السبت في الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويلتقي الهلال مع النصر اليوم السبت في الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي في تمام الساعة الـ2:05 بتوقيت مدينة القاهرة والـ3:05 بتوقيت مكة المكرمة.

الهلال يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة حيثُ فاز في 9 مباريات وتعادل لقاء وحيد في 10 مباريات استقبلت شباكه 7 أهداف وسجل لاعبيه 24 هدفاً.

النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة ولعب 11 مباراة فقد فاز في 8 مباريات وتعادل مباراة وخسر 2 وسجل لاعبيه 20 هدفاً واستقبلت شباكه 9 أهداف.

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