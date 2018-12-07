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"التنبؤ بالفيضان" يوضح خريطة تساقط الأمطار اليوم وموعد استقرار حالة الطقس (فيديو)

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 11:09 ص
التنبؤ بالفيضان يوضح خريطة تساقط الأمطار اليوم وموعد استقرار حالة الطقس (فيديو)
"التنبؤ بالفيضان" يوضح خريطة تساقط الأمطار اليوم
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نشر مركز التنبؤ بالفيضان، التابع لوزارة الري والموارد المائية، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، فيديو توضيحي لخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية لليوم وغدا.

الأماكن المعرضة لتساقط الأمطار اليوم

وتبين من الفيديو، إنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة اليوم الجمعة، على السواحل الشمالية وأجزاء من الوجه البحري والإسكندرية وأجزاء من سيناء، موضحًا أن بداية استقرار الأحوال الجوية ستكون غدًا السبت، حيث من المتوقع عدم سقوط أمطار.

موعد استقرار حالة الطقس

توقعات التنبؤ بالطقس بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية اليوم الجمعة وغدا السبت:

حالة الطقس وفرص سقوط الأمطار اليوم الجمعة 7 ديسمبر:
من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وأجزاء من الوجه البحري والإسكندرية وأجزاء من سيناء

حالة الطقس وفرص سقوط الأمطار غدًا السبت 8 ديسمبر:
من المتوقع عدم سقوط أمطار.

الفيديو التالي يوضح حالة الأمطار على مصر خلال الفترة من 6 : 8 ديسمبر بواقع خريطة لكل ٦ ساعات

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