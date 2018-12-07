"التنبؤ بالفيضان" يوضح خريطة تساقط الأمطار اليوم وموعد استقرار حالة الطقس (فيديو)

نشر مركز التنبؤ بالفيضان ، التابع لوزارة الري والموارد المائية، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، فيديو توضيحي لخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية لليوم وغدا.





الأماكن المعرضة لتساقط الأمطار اليوم





وتبين من الفيديو، إنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة اليوم الجمعة، على السواحل الشمالية وأجزاء من الوجه البحري والإسكندرية وأجزاء من سيناء، موضحًا أن بداية استقرار الأحوال الجوية ستكون غدًا السبت، حيث من المتوقع عدم سقوط أمطار.



