يلا شوت Man City بث مباشر مانشستر سيتي وواتفود اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة مان سيتي بث مباشر اليوم مباشر MATCH

يستعد فريق مانشستر سيتي لملاقاة مضيفه فريق واتفورد في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 4 ديسمبر 2018 على ملعب فيِكاردج رود على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

يلا شوت Man City بث مباشر مانشستر سيتي وواتفود اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة مان سيتي بث مباشر اليوم مباشر MATCH

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وواتفورد تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الأربعاء بتوقيت أبوظبي.

يلا شوت Man City بث مباشر مانشستر سيتي وواتفود اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة مان سيتي بث مباشر اليوم مباشر MATCH

وسوف تكون مباراة مانشستر سيتي وواتفورد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة. يلا شوت Man City بث مباشر مانشستر سيتي وواتفود اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة مان سيتي بث مباشر اليوم مباشر MATCH وإليكم الآن تشكيل فريق مانشستر سيتي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق واتفورد:

حراسة المرمى: إِيدرسون مورايس. خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / إيميريك لابورت / فابيان ديلف. خط الوسط: فرناندينيو / ديفيد سيلفا / برناردو سيلفا. خط الهجوم: رياض محرز / رحيم ستيرلينغ / سيرجيو أجويرو. المدير الفني: الإسباني بيب جوارديولا. وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق مانشستر سيتي إضافة إلى فريق واتفورد حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 14 جولة من عمر المسابقة: يلا شوت Man City بث مباشر مانشستر سيتي وواتفود اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة مان سيتي بث مباشر اليوم مباشر MATCH المركز الأول: فريق مانشستر سيتي، يمتلك في رصيده 38 نقطة. المركز العاشر: فريق واتفورد، يمتلك في رصيده 20 نقطة.



