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بعد إهانته لجواز السفر.. اجتماع طارئ "لتنظيم الإعلام" لبحث ما نشر بموقع "فاصلة"

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 11:38 م
بعد إهانته لجواز السفر.. اجتماع طارئ لتنظيم الإعلام لبحث ما نشر بموقع فاصلة
صالح الصالحي
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أكد صالح الصالحي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن لجنة الشكاوى بالمجلس ستدعو إلى اجتماع طارئ لها لرصد ما نشر على موقع "فاصلة" من إهانته لجواز السفر المصري.

وأضاف أن اللجنة ستفحص موقع فاصلة، الذي لم يتقدم للحصول على ترخيص من قبل المجلس لمعرفة القائمين عليه، مشيرًا إلى أن لجنة الشكاوى سترفع توصياتها عن الاجتماع الطارئ الذى ستعقده إلى المجلس الأعلى لاعتماد التوصيات التى ستأخذها اللجنة واتخاذ قرارات بشأنها.
المزيد عن: مصر فاصلة صالح الصالحي جواز سفر
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