بعد إهانته لجواز السفر.. اجتماع طارئ "لتنظيم الإعلام" لبحث ما نشر بموقع "فاصلة"

أكد صالح الصالحي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن لجنة الشكاوى بالمجلس ستدعو إلى اجتماع طارئ لها لرصد ما نشر على موقع "فاصلة" من إهانته لجواز السفر المصري.



