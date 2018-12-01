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خبير تغذية يُحذر من خطورة تناول سندوتشات الكبدة على العربات

السبت 01/ديسمبر/2018 - 10:29 م
خبير تغذية يُحذر من خطورة تناول سندوتشات الكبدة على العربات
الدكتور مجدي نزيه
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رقية جمال
 
كشف الدكتور مجدي نزيه، خبير التغذية، عن خطورة وأضرار سندوتشات الكبدة الجاهزة.

وقال "نزيه"، خلال حواره ببرنامج "السفيرة عزيزة" على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "بأي منطق يكون سعر الكبدة مرتفع والذي يصل لنحو 150 جنيه، وتكلفة البصل والتوابل الموجودة فيه والعمالة والإنارة والضرائب مرتفعة، ومع كل ذلك يكون سعر الساندوتش بـ 2 جنيه"، لافتًا إلى أن الكبدة المجمدة المستوردة جيدة طالما أنها مطابقة للمواصفات القياسية، ويصل سعرها لـ50 جنيه.

وتابع، مخاطبًا المصريين: "دع عقلك يميز الشئ الذي تأكله"، لافتًا إلى أن ساندوتشات الكبدة الموجودة على العربيات عبارة عن دم السلخانات يتم تجميعه من الأرض، وتجميعه بلوكات وتجميده ويتم تقطيعه على أنه كبدة وفقًا لما أكده العاملين بالمجال.

كما حذر خبير التغذية، من تناول الدواجن التى يوجد بين مفاصلها نقط زرقاء، مشيرًا إلى أن هذه النقط الزرقاء تؤكد أن هذه الدجاجة مريضة.
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