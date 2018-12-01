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(بث مباشر) موعد مباراة مانشستر سيتي وبورنموث بالدوري الإنجليزي ومشاهدة البث المباشر| korastar

السبت 01/ديسمبر/2018 - 11:39 ص
(بث مباشر) موعد مباراة مانشستر سيتي وبورنموث بالدوري الإنجليزي ومشاهدة البث المباشر| korastar
مانشستر سيتي وبورنموث
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عمرو عادل
 
موعد مباراة مانشستر سيتي وبورنموث بالدوري الإنجليزي ومشاهدة البث المباشر
قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، يوم الجمعة، قبل مواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، إن الحماس الهجومي لفريقه المتصدر لن يقل رغم العدد الكبير من المباريات التي سيخوضها خلال موسم الأعياد.
موعد مباراة مانشستر سيتي وبورنموث بالدوري الإنجليزي ومشاهدة البث المباشر
يواجه نادي مانشستر سيتي منافسه نادي بورنموث، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل نادي مانشستر سيتي المركز الأول برصيد 35 نقطة، بينما يحل نادي بورنموث في المركز الثامن برصيد 20 نقطة بالبريميرليج.

وتقام مباراة بورنموث ومانشستر سيتي يوم السبت 30 نوفمبر 2018 وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وستذاع مباراة مانشستر سيتي وبورنموث يوم السبت، عبر البث الحي والمباشر على قناة "beINSPORTS HD 2".

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث عبر البث الحي والمباشر على موقع الفجر الرياضي.
موعد مباراة مانشستر سيتي وبورنموث بالدوري الإنجليزي ومشاهدة البث المباشر

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