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إسعاد يونس تكشف لـ"الفجر الفني" رأيها في حملة "100 مليون صحة".. وسر ظهور حلا شيحا في "صاحبة السعادة"

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 07:38 م
إسعاد يونس تكشف لـالفجر الفني رأيها في حملة 100 مليون صحة.. وسر ظهور حلا شيحا في صاحبة السعادة
صورة أرشيفية
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سارة إبراهيم
 

أعربت الإعلامية إسعاد يونس، عن سعادتها بنجاح المرحلة الأولى من مبادرة "100 مليون صحة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن فيروس سي والأمراض الغير معدية، بالقاهرة وعدد من محافظات مصر.

 

واكدت "يونس" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أنها فوجئت بإقبال الجمهور على إجراء الفحوصات والحصول على النتائج في الحال، وهو ما تمنت حدوثه قبل مشاركتها في الترويج للمبادرة.

 

وأضافت "يونس" أنها سعيدة بنجاح النسخة الجديدة من برنامجها الشهير "صاحبة السعادة"، بعد انتقاله إلى شبكة قنوات dmc الفضائية، مؤكدة أن أولى حلقاته مع النجم تامر حسني، حققت ردود فعل إيجابية وملايين المشاهدات عبر موقع "يوتيوب"، استمر لعدة أيام من عرضها.

 

وكشفت "يونس" عن كواليس حلقة تامر حسني، مؤكدة أنه أجرى العديد من البروفات والتحضيرات قبل العرض، نافية علمها بأمر إصابته بمرض في الأحبال الصوتية، ومنعه من الغناء بأمر الطبيب، كما تردد مؤخراً عنه وبعض النجوم مثل شيرين عبدالوهاب ومحمد حماقي.

 

وعن انفرادها بالظهور الإعلامي الأول للفنانة حلا شيحا، بعد قرار عودتها إلى الفن وخلع الحجاب، نفت "يونس" رفض الفنانة للظهور في إحدى حلقات برنامجها "صاحبة السعادة"، مؤكدة أن الصعوبة الوحيدة كانت في عدم إقامة حلا شيحا في مصر، وسفرها المتكرر إلى كندا.

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