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آمور: أومتيتي يعاني من انزاعاجات في ركبته.. وتدعيم الفريق في يناير وارد

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 07:43 م
آمور: أومتيتي يعاني من انزاعاجات في ركبته.. وتدعيم الفريق في يناير وارد
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عمر عبدالعزيز
 
كشف جيليرمو آمور، مدير العلاقات المؤسسية بنادي برشلونة الإسباني، أن مدافع البارسا، الفرنسي صامويل أومتيتي، عانى من بعض الانزعاجات في ذات الركبة. 

وقال آمور خلال تصريحات صحفية: "سننتظر ما يقرّره الأطبّاء في النادي، نحن نثق بهم وبقراراتهم، وأنا متأكّد بأنهم سيتّخذون القرار الأنسب له حتى يعود وهو بأفضل حال للعب مرة أخرى".

وأضاف: "تعزيز الفريق؟ سنحلّل ما إذا كنّا سندخل سوق الانتقالات أم لا، إذا احتجنا لتعزيزات سنقوم بذلك بالطبع. كل شيء وارد".
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