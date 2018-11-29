آمور: أومتيتي يعاني من انزاعاجات في ركبته.. وتدعيم الفريق في يناير وارد
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 07:43 معمر عبدالعزيز
كشف جيليرمو آمور، مدير العلاقات المؤسسية بنادي برشلونة الإسباني، أن مدافع البارسا، الفرنسي صامويل أومتيتي، عانى من بعض الانزعاجات في ذات الركبة.
وقال آمور خلال تصريحات صحفية: "سننتظر ما يقرّره الأطبّاء في النادي، نحن نثق بهم وبقراراتهم، وأنا متأكّد بأنهم سيتّخذون القرار الأنسب له حتى يعود وهو بأفضل حال للعب مرة أخرى".
وأضاف: "تعزيز الفريق؟ سنحلّل ما إذا كنّا سندخل سوق الانتقالات أم لا، إذا احتجنا لتعزيزات سنقوم بذلك بالطبع. كل شيء وارد".
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