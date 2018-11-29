آمور: أومتيتي يعاني من انزاعاجات في ركبته.. وتدعيم الفريق في يناير وارد

كشف جيليرمو آمور، مدير العلاقات المؤسسية بنادي برشلونة الإسباني، أن مدافع البارسا، الفرنسي صامويل أومتيتي، عانى من بعض الانزعاجات في ذات الركبة.

وقال آمور خلال تصريحات صحفية: "سننتظر ما يقرّره الأطبّاء في النادي، نحن نثق بهم وبقراراتهم، وأنا متأكّد بأنهم سيتّخذون القرار الأنسب له حتى يعود وهو بأفضل حال للعب مرة أخرى".



