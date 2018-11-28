محمد إمام يعلن إسم مسلسله الجديد في سباق رمضان 2019
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 02:16 صالفجر الفني
أعلن الفنان محمد إمام، اسم مسلسله الجديد المقرر أن يخوض به سباق رمضان 2019، مشيرًا إلى أنه يحمل اسم "هوجان".
وأضاف خلال حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير، "إنستجرام" قائلًا:" توكلنا على الله.. مسلسل هوجان رمضان ٢٠١٩ إن شاء الله".
وتابع: "المسلسل إنتاج تامر مرسي تأليف محمد صلاح العزب إخراج🎬شيرين عادل،، دعواتكم".
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