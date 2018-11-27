إنهيار مفاجئ فى أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 27/11/2018

تراجعت أسعار الذهب بشكل فجائى خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، بنحو 5 جنيهات، ليسجل عيار 21 سعر 607 جنيهًا.





وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 عند نحو 520 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 عند نحو 694 جنيه، وسجل الجنيه الذهب 4860 جنيهًا.





يذكر أنه ليس هناك سعر محدد لمصنعية الذهب، حسب تختلف من محل لآخر، وتختلف أيضا من ماركة لأخرى، ويقوم التاجر بتحديدها، ويتراوح سعرها ما بين 30 جنيه وحتى 60 جنيه للجرام، أما سعر جرام الذهب فيحدده السعر العالمي للأوقية، ويتم تحديده بشكل دوري ويتم تعميمه في السوق المصرية.





يتأثر سعر الذهب في السوق المصري بالسعر العالمي للمعدن النفيس في بورصات المعادن العالمية، ويتحكم في السعر العالمي له ارتفاع الطلب عليه أو انخفاضه، ويرتبط سعر الذهب بسعر الدولار بسوق العملات العالمية بطريقة عكسية، حيث يؤدي ارتفاع سعر الدولار ببورصات العملات لتراجع سعر الذهب، حيث يبيع المستثمرين حصص لهم في الذهب لشراء الدولار، مع توقعاتهم لارتفاعه، وفي حال تراجع سعر الدولار بسبب القرارات السياسية والاقتصادية الأمريكية يتجه المستثمرين لشراء الذهب باعتباره استثمارا آمنا.