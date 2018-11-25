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التمزق العضلي يُبعد تافاريس عن الأهلي السعودي

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 11:44 م
التمزق العضلي يُبعد تافاريس عن الأهلي السعودي
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عمر عبدالعزيز
 
أعلن النادي الأهلي السعودي، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها المهاجم دجانيني تافاريس، خلال مباراة الاتحاد اليوم.

وأوضح طبيب النادي الأهلي أن إصابة دجانيني تافاريس عبارة عن تمزق عضلي، وسيخضع لفحوصات طبية، يوم غد الاثنين، من أجل تحديد فترة غيابه، وذلك وفقًا لإذاعة "يو إف إم".

وتعرض دجانيني تافاريس لإصابة في الدقيقة 35 من ديربي جدة، ليضطر المدرب الأرجنتيني بابلو جويدي لإخراجه، وإشراك المصري عبدالله السعيد بدلًا منه.

وانتهى ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي في الجولة العاشرة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الراقي بثلاثية مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث.
المزيد عن: ديربي جدة الدوري السعودي اتحاد جدة واهلي جدة
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