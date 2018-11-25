التمزق العضلي يُبعد تافاريس عن الأهلي السعودي

أعلن النادي الأهلي السعودي، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها المهاجم دجانيني تافاريس، خلال مباراة الاتحاد اليوم.





وأوضح طبيب النادي الأهلي أن إصابة دجانيني تافاريس عبارة عن تمزق عضلي، وسيخضع لفحوصات طبية، يوم غد الاثنين، من أجل تحديد فترة غيابه، وذلك وفقًا لإذاعة "يو إف إم".





وتعرض دجانيني تافاريس لإصابة في الدقيقة 35 من ديربي جدة، ليضطر المدرب الأرجنتيني بابلو جويدي لإخراجه، وإشراك المصري عبدالله السعيد بدلًا منه.



