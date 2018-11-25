تقدم بوابة "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأحد 25/ 11/ 2018 والقنوات الناقلة حيث يلعب عدد من المباريات القوية والهامة في جميع الدوريات العالمية.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 25/ 11/ 2018 والقنوات الناقلة تبدأ من الدوري الإنجليزي بلقاء أرسنال وبورنموث.

- الدوري الإنجليزي

يخوض بورنموث مباراة قوية ضد أرسنال المنتعش والذي يلعب لصفوفه محمد النني وتنطلق ضربة البداية في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا.

ويلتقي هيديرسفيلد المحترف به رمضان صبحي مع وولفرهامبتون في الساعة السادسة مساءً.

- نهائي كأس الليبرتادوريس

يلتقي ريفربليت مع بوكا جونيورز في تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب المونيمونتال ضمن مواعيد مباريات اليوم الأحد 25/ 11/ 2018 بعد تأجيل اللقاء من أمس بسبب أحداث الشغب.

- نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية

يلعب الرجاء البيضاوي مع فيتا كلوب اليوم الأحد في مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها في المغرب في تمام الساعة التاسعة مساءً.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 25/ 11/ 2018 والقنوات الناقلة

- الدوري الإيطالي





يدخل نابولي لقاء مهم أمام كييفو فيرونا في تمام الساعة الرابعة عصرًا بينما لاتسيو مع ميلان في الساعة السابعة مساءً.

- الدوري السعودي

مباراة ينتظرها الجميع تجمع بين عمالقة جدة الأهلي والاتحاد في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وستكون المواجهة في تمام الساعة 6:40 مساءً.

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