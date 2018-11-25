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ديربي جدة.. موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين اليوم الأحد

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 02:56 ص
ديربي جدة.. موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين اليوم الأحد
ديربي جدة
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الفجر الرياضي
 

يواجه فريق الاتحاد ونظيره أهلي جدة السعودي اليوم على ملعب "الجوهرة" مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

 

فريق الأهلي السعودي يحتل المركز الثالث ببطولة الدوري، وذلك برصيد عشر نقاط، أما فريق الاتحاد فيقع بالمركز الأخير برصيد نقطتين فقط .

 

مباراة الأهلي السعودي والاتحاد السعودي ستقام بملعب الجوهرة بمدينة جدة السعودية في تمام الساعة السابعة وأربعون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة واربعون دقيقة بتوقيت مصر.

 

أما عن القناة التي يمكنك متابعة مباراة الأهلي والاتحاد عبر بثها، فهي قناة السعودية الرياضية 1 بتعليق كل من جعفر الصليح و فهد العتيبى .

 

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