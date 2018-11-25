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عضو شعبة السيارات: "إحنا أقل دول العالم اللي بتكسب من العربيات"

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 06:03 ص
عضو شعبة السيارات: إحنا أقل دول العالم اللي بتكسب من العربيات
علاء السبع
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نعيم يوسف
 
قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن القيمة الجمركية الحالية للسيارات الأوروبية الأكثر شعبية التي تقل عن 1600 "سي سي"، هي 12% من قيمة السيارة.

وأضاف "السبع"، في لقاء مع برنامج "بتوقيت مصر" المذاع على قناة "بي بي سي عربية"، أنه من المفترض أن تدفع السيارات الأوروبية 40% جمارك، وهي مخفضة إلى 12%، موضحا أن بعد تطبيق القرار الجديد ستكون قيمتها "صفر".

ولفت إلى أن الاتفاقية الأوروبية تسمح لجميع السلع بين مصر والاتحاد الأوروبي أن تكون صفر، بما فيها قطع غيار السيارات، موضحا أنه بالنسبة لرسوم التنمية وضريبة القمة المضافة ستكون كما هي.

وأوضح: "السيارة لو سعرها 200 ألف جنيها، لن يتم وضع ضريبة جمركية عليها، ولكن سيتم تحصيل 3% رسم تنمية موارد، و1% ضريبة جدول، و14% ضريبة جدول، بالإضافة إلى أرباح الوكيل، معقبا": "إحنا أقل دول العالم اللي بتكسب من العربيات".
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