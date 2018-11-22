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تعليم كفرالشيخ تنفى التعاقد مع خريجي الجامعات

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 07:22 م
تعليم كفرالشيخ تنفى التعاقد مع خريجي الجامعات
أرشيفية
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نفت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ما تداولته بعض وسائل التواصل الإجتماعي عن وجود تعاقدات بالمديرية لخريجي الكليات المتعددة، مطالبة بعدم الإنسياق وراء تلك الشائعات وعدم تصديق ما يتم تداوله.

وأكدت وكيل الوزارة، في بيان لها،أن تعليم كفر الشيخ جزء من وزارة التربية والتعليم وعندما يعلن الدكتور طارق شوقي،وزير التربية والتعليم عن وجود تعاقدات سيتم نشر ذلك على الصفحة الرسمية لإعلام تعليم كفر الشيخ.
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