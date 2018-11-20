شباب بنى سويف يمطرون شباك باروط بسداسية نظيفة









نجح فريق بنى سويف مواليد 1997 فى تحقيق فوز كبير على ضيفه مركز شباب باروط بنتيجة سداسية نظيفة وذلك فى إطار المباراة التى جمعت بين الفريقين بملعب مادى بنى سويف ببطولة دورى منطقة بنى سويف لكرة القدم .





ووضح من بداية المباراة حرص الجهاز الفنى لبنى سويف بقيادة مديره الفنى طارق فتحى ومعاونوه أسامة عبد العزيز ومحمد أنور فى امتلاك إمام المباراة من البداية وتحقيق فوز كبير .





أحرز أهداف بنى سويف طه عبد الحليم ( 3 أهداف ) وأشرف الغريب ( بيبو ) هدفين ومحمود محمد عبد الله هدف.





وكان بنى سويف قد بدء المباراة بتشكيل مكون من احمد محمد عبد الرحيم ومحمد عامر وأمير لبيب وعلى محمد صالح ومحمود محمد على ومحمود محمد عبد الله واحمد ايمن وأشرف الغريب ومحمد نادى وطه عبد الحليم وحمادة أحمد على .





وشارك الثلاثى محمد محروس وشعبان سيد وإبراهيم فتحى بدلا من امير لبيب وأشرف غريب ومحمد نادى.





فيما لعب باروط بتشكيل مكون من مصطفى بدوى وعبد الرحمن احمد وعبد الرحمن صابر وعبد الله مصطفى وأحمد نبيل واحمد جمال وسامح سيد ومحمد ربيع واحمد سيد وعمار خليل ومحمد سيد.





وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمود حسين وعاونه الثنائى اسلام فوزى وعلى احمد حامد .



