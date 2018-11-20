اختبار منشطات مفاجئ للاعبي بوكا جونيورز وريفر بليت

فاجئ اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، لاعبي بوكا جونيورز وريفر بليت الأرجنتينيين اليوم الثلاثاء، بإرسال ممثلين له لإجراء كشف منشطات مفاجئ، وذلك قبل موقعة "السوبر كلاسيكو" بينها السبت المقبل، في إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس.









وجرت العادة إجراء هذه الاختبارات المفاجئة قبل المواجهات الدولية الهامة.









وتدرب قطبا الكرة في الأرجنتين، خلف الأبواب المغلقة استعداداً لمواجهة التتويج بينها على ملعب المونمونتال، علماً بأن مواجهة الذهاب على ملعب لا بومبونيرا معقل بوكا، انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.









وفي نسخة العام الماضي من البطولة، سقط ثنائي ريفر، لاعب الوسط الأوروغوياني كاميلو مايادا، والمدافع لوكاس مارتينيز في اختبار المنشطات الذي خضعا له خلال جولة دور المجموعات، وعوقبا بالإيقاف 6 أشهر، بالإضافة لغرامة مالية.









يذكر أن ريفر يحتاج في مباراة الإياب أمام جماهيره للخروج بالتعادل السلبي من أجل حصد لقبه الرابع في البطولة والغائب عنه منذ 3 سنوات، فيما سيسعى بوكا لاقتناص الفوز من قلب معقل غريمه الأزلي لإضافة البطولة السابعة لخزائنه، ليعادل رقم مواطنه إنديبندينتي صاحب المقام الرفيع في هذه البطولة، والغائبة عنه منذ 11 عاماً.



