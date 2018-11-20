عاجل.. أول تعليق من حكم الترجي وأول أغسطس بعد إيقافه من قبل الكاف

أكد الحكم الزامبي جاني سيكازوي أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لم يُبلغه بقرار إيقافه بشكل رسمي، موضحًا أنه تم إرسال القرار مباشرة للإتحاد الزامبي يوم الجمعة، وهو بدوره قام بإبلاغه.

وقال "سيكازوي" في تصريحات في تصريحات لموقع "في الجول" :" أنا راض بنسبة 100% عن أدائي خلال مباراة الترجي وأول اغسطس الأنجولي ولا أعرف سبب قرار الكاف بإيقافي عن التحكيم".





وأوضح سيكازوي أن الكاف لم يبلغه بأي قرارات بشكل رسمي، وأن القرار أرسل للاتحاد الزامبي يوم الجمعة وهو بدوره قام بإبلاغه، مؤكدًا أنه لم يتابع أي أخبار منذ علم بقرار إيقافه، ولا يعرف ما قاله مسؤولو نادي أول اغسطس عن هذا القرار.





وتساءل "سيكازوي": "لا أعلم سبب خروج قرار إيقافي من لجنة الإنضباط وليس لجنة الحكام".





وأتم تصريحاته: " لا أعرف موعد لجنة الاستماع الخاصة بي، ومن يريد الحصول على تفاصيل أكثر بخصوص هذا الأمر عليه التواصل مع الاتحاد الزامبي لكرة القدم".





وكانت لجنة الإنضباط بالاتحاد الإفريقي قررت اليوم إيقاف "سيكازوي" لأجل غير مسمي، على خلفية اتهامه بالحصول على رشوة والتلاعب في نتيجة مباراة الترجي وأول اغسطس الانجولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



