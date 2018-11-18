ممثل مصري شهير في ورطة بعد مشاركته في مسلسل بتل أبيب مع ممثلة إسرائيلية

شن مصريون هجومًا حادًا على الممثل كريم قاسم، عقب إعلان منظمة إسرائيلية مشاركته في مسلسل يعرض في دولة الاحتلال بمشاركة ممثلة إسرائيلية تدعى ميساء عبدالهادي، على حد ادّعاء المنظمة.





ونشرت منظمة "قف معنا بالعربية" الإسرائيلية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة للممثل المصري كريم قاسم، وعلقت عليها قائلة: "الممثل المصري كريم قاسم يعرض له التلفزيون الإسرائيلي حاليًا مسلسلًا يحمل اسم The State".





وأكدت الصفحة أن الممثل المصري يشارك في العمل أمام الممثلة الإسرائيلية ميساء عبدالهادي.





ونوهت إلى أن المسلسل المعروض ليس أول عمل فني يجمع بين مصريين وإسرائيليين، إذ سبقه الممثل عمرو واكد بمشاركته في مسلسل (House Of Saddam) مع الممثل الإسرائيلي إيجال ناؤور.





وهاجم معلقون على فيسبوك الصفحة والممثل، وقال أحد متابعيها: "ميساء عبدالهادي عربية فلسطينية من مدينة الناصرة، هي فقط تسكن في منطقة السيطرة الإسرائيلية، مع العلم بأن ميساء تعرف نفسها بأنها فلسطينية ومثلت أيضًا فيلم (عيون الحرامية) وفيلم (فلسطين ستيريو)، كل التحية للممثل المصري والممثلة الفلسطينية والخزي لمن يحاولون جلب أي اعتراف بهم حتى لو كان بالتضليل والكذب".





وبعد الهجوم على المنظمة بشكل كبير، اضطرت الصفحة إلى رفع المنشور وحذفه تجنبًا للهجوم الحاد عليها.





وتأسست "قف معنا بالعربية" منظمة صهيونية عام 2001.