كورة لايف - مشاهدة مباراة ايطاليا والبرتغال (koora live) .. مشاهدة مباراة ايطاليا والبرتغال على كورة ستار live
السبت 17/نوفمبر/2018 - 09:05 معمرو عادل
تذاع اليوم مباراة ايطاليا والبرتغال ضمن منافسات الجولة الخامسة في دوري الأمم الأوروبية، و نقدم لكم بث مباشر مباراة ايطاليا والبرتغال في تمام الساعة 10.45بتوقيت السعودية، تابعو ماتش ايطاليا والبرتغال اليوم عبر موقعنا.
مشاهدة مباراة ايطاليا والبرتغال
وستضيف المنتخب الإيطالي نظيرة البرتغالي في مباراة من العيار الثقيل ضمن منافسات المجموعة A3 في دوري الأمم الأوروبية.
ويلتقي الفريقان مساء اليوم السبت في تمام الساعة 10.45بتوقيت السعودية؛ على أرضية ملعب « سان سيرو» وسط حضور 30ألف مشجع من الفريقان.
وانتهت مباراة الذهاب بين المنتخب الإيطالي والبرتغالي بفوز الأخير بهدف دون رد.
بث مباشر مباراة ايطاليا والبرتغال
ويسعى منتخب البرتغال خلال مباراة اليوم إلى اقتناص نقاط المباراة الثلاث ليصل رصيده إلى 9 نقاط ويتأهل رسمياً إلى الدور الثاني؛ حيث سيتسع الفارق بينه وبين المنتخب الإيطالي ليصل إلى 5 نقاط كاملة في حال الفوز فقط.
بينما يأمل منتخب ايطاليا خلال مباراة اليوم لخطف نقاط المباراة وتصدر ترتيب المجموعة A3 في دوري الأمم الأوروبية.
بث مباشر مباراة ايطاليا اليوم
وحقق منتخب ايطاليا، فوزاً تاريخياً على نظيرة البرتغالي قبل 89عاماً من الأن وتحديداً خلال عام 1929، خلال مباراة ودية جمعت المنتخبين على أرضية ملعب «سان سيرو».
مشاهدة مباراة ايطاليا اليوم
وهز المنتخب الإيطالي شباك خصمه ستة مرات مقابل هدف واحد فقط للمنتخب البرتغالي، وسجل الأهداف السته كل من مارسيلو ميهاليش، رايموندو أورسى بهدفين كل منهما، بالإضافة إلى أدولفو بالونشييرى، وأتيلا سالوسترو.
موعد مباراة ايطاليا والبرتغال
وتنطلق صافرة مباراة ايطاليا والبرتغال ضمن منافسات الجولة الخامسة في دوري الأمم الأوروبية، في تمام الساعة 9.45 بتوقيت مصر، و 10.45بتوقيت السعودية، و 11.45بتوقيت الإمارات.
تشكيلة ايطاليا والبرتغال فى مباراة اليوم
تشكيلة ايطاليا لمباراة في مباراة اليوم
وأعلن «روبيرتو مانشيني» المدير الفني للمنتخب الإيطالي، عن قائمته لمباراة اليوم وجاءت كالتالي:
حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما / كرانكو / سلفاتوري سيريجو.
خط الدفاع: بيراغي / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / ماتيا دي تشيليو / إيمرسون / أليساندرو فلورينزي / أليسيو رومانيولي / دانييلي روجاني / باريلا.
خط الوسط: جاليارديني / لورينزو بيلجريني / جورجينيو / سينسي / تونالي / ماركو فيراتي / دومينيكو بيراردي / فيديريكو بيرنارديسكي / فيديريكو كييزا / جريِفو / ماتيا بوليتانو.
خط الهجوم: تشيرو إيموبيلي / لورينزو إنسيني / كيفن لازانيا / بافوليتي.
تشكيلة البرتغال لمباراة في مباراة اليوم
وأعلن «فرناندو سانتوس» المدير الفني للمنتخب البرتغالي عن قائمته لمباراة اليوم، والتي غاب عنها « كريستيانو رونالدو» نتذ نهاية كأس العالم وحتى مباراة اليوم، وضمت القائمة أسماء كل من:
حراسة المرمى: روي باتريسيو.
خط الدفاع: جواو كانسيلو / كيبلير بيبي / جوزيه فونتي / ماريو روي.
خط الوسط: ويليام كارفاليو / روبن نيِفيس / بيتزي.
خط الهجوم: برناردو سيلفا / جونزالو غيديس / أندري سيلفا.
القنوات الناقلة لمباراة ايطاليا والبرتغال
وتنقل مباراة إيطاليا والبرتغال ضمن منافسات الجولة الخامسة في دوري الأمم الأوروبية في تمام الساعة 10.45بتوقيت السعودية على قناة beIN SPORTS HD 2؛ كما يمكنكم مشاهدة مباراة ايطاليا والبرتغال بث مباشر من عبر موقعنا من خلال الرابط التالي:
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