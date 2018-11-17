كورة لايف.. مشاهدة مباراة ايطاليا والبرتغال بث مباشر اليوم 17-11-2018 في دوري الأمم الأوروبية - koraonline الآن| يلا شوت
السبت 17/نوفمبر/2018 - 08:57 معمرو عادل
يلا شوت كورة لايف .. مشاهدة مباراة ايطاليا والبرتغال بث مباشر اليوم 17-11-2018 في دوري الأمم الأوروبية - koraonline الآن
أعلن روبرتو مانشينى وفرناندو سانتوس المديران الفنيان لمنتخبى إيطاليا والبرتغال، عن التشكيل الرسمي للمواجهة التى تقام فى العاشرة إلا الربع مساء اليوم الجمعة، على ملعب "سان سيرو" بمدينة ميلان ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة من المستوى الاول لدورى الأمم الأوروبية.
يحل منتخب البرتغال ضيفًا على إيطاليا فى العاشرة إلا ربع مساء اليوم على ملعب استاد "سان سيرو"، بمدينة "ميلانو" الإيطالية، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دورى الأمم الأوروبية.
ويتصدر منتخب البرتغال جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، متفوقًا بفارق نقطتين على إيطاليا صاحبة الوصافة، بينما يحتل بولندا المركز الثالث والأخير برصيد نقطة واحدة.
وتبدو حظوظ منتخب البرتغال فى التأهل للدور نصف النهائى بمسابقة دورى الأمم الأوروبية هى الأوفر، لاسيما وأنه يمتلك مباراة أخرى أمام بولندا فيما يخوض منتخب ايطاليا مباراته الأخيرة فى دور المجموعات.
ويغيب عن منتخب البرتغال في مباراة اليوم، كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال وأكثر لاعبى بلاده خوضا للمباريات الدولية.
وكان فرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال سبق وأن أستبعد كريستيانو رونالدو فى سبتمبر وأكتوبر، بالاتفاق مع اللاعب البالغ عمره 33 عاما فى ظل استمرار تأقلمه مع الانتقال من ريال مدريد الإسباني إلى يوفنتوس الإيطالي.
ويتأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات الأربع فى المستوى الأول إلى الدور نصف النهائى بمسابقة دورى الأمم الأوروبية، تقام بين الخامس من يونيو المقبل والتاسع من نفس الشهر، تخوض المنتخبات الأربعة مباراتي نصف نهائي، ويتأهل الفائزان لخوض مباراة نهائية، بينما يلتقى المنتخبان الخاسرين فى مباراة تحديد المركز الثالث.
بطافة مباراة ايطاليا والبرتغال
ايطاليا Vs البرتغال.
البطولة : دوري الأمم الأوروبية (دور المجموعات - الجولة الخامسة).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .
الملعب : سان سيرو .
المعلق : لم يحدد بعد .
موعد مباراة ايطاليا والبرتغال:-
10:45 مساءاً بتوقيت السعودية .
9:45 مساءاً بتوقيت مصر .
9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .
10:45 مساءاً بتوقيت الأردن.
10:45 مساءاً بتوقيت سوريا .
10:45 مساءاً بتوقيت لبنان .
10:45 مساءاً بتوقيت العراق .
9:45 مساءاً بتوقيت السودان .
10:45 مساءاً بتوقيت اليمن .
9:45 مساءاً بتوقيت ليبيا .
8:45 مساءاً بتوقيت تونس .
8:45 مساءاً بتوقيت الجزائر .
8:45 مساءاً بتوقيت المغرب .
11:45 مساءاً بتوقيت الإمارات.
10:45 مساءاً بتوقيت البحرين.
11:45 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
10:45 مساءاً بتوقيت الكويت .
10:45 مساءاً بتوقيت قطر.
7:45 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
10:45 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
7:45 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
ومن المتوقع أن يبدأ المنتخبين مباراة اليوم بتشكيل مكون من:
تشكيل إيطاليا المتوقع
جيانلويجي دوناروما - ماتيا دي شيليو - جيورجيو كيليني - ليوناردو بونوتشي - أليساندرو فلورينزي - ماركو فيراتي - جورجينيو - لورينزو بيليجريني - لورينزو إنسيني - تشيرو إيموبيلي - فيديريكو كييزا.
التشكيل المتوقع للبرتغال
روي باتريسيو - ماريو روي - لويس نيتو - روبن دياس - جواو كانسيلو - أندريه جوميش - ويليام كارفاليو - روب نيفيس - بيرناردو سيلفا - أندريه سيلفا - جونسالو جيديش.
ويغيب عن منتخب البرتغال في مباراة اليوم، كريستيانو رونالدو الهداف التاريخى لمنتخب البرتغال وأكثر لاعبى بلاده خوضا للمباريات الدولية.
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