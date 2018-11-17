كورة لايف.. مشاهدة مباراة ايطاليا والبرتغال بث مباشر اليوم 17-11-2018 في دوري الأمم الأوروبية - koraonline الآن| يلا شوت

يحل منتخب البرتغال ضيفًا على إيطاليا فى العاشرة إلا ربع مساء اليوم على ملعب استاد "سان سيرو"، بمدينة "ميلانو" الإيطالية، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دورى الأمم الأوروبية.





ويتصدر منتخب البرتغال جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، متفوقًا بفارق نقطتين على إيطاليا صاحبة الوصافة، بينما يحتل بولندا المركز الثالث والأخير برصيد نقطة واحدة.





وتبدو حظوظ منتخب البرتغال فى التأهل للدور نصف النهائى بمسابقة دورى الأمم الأوروبية هى الأوفر، لاسيما وأنه يمتلك مباراة أخرى أمام بولندا فيما يخوض منتخب ايطاليا مباراته الأخيرة فى دور المجموعات.





ويغيب عن منتخب البرتغال في مباراة اليوم، كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال وأكثر لاعبى بلاده خوضا للمباريات الدولية.





وكان فرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال سبق وأن أستبعد كريستيانو رونالدو فى سبتمبر وأكتوبر، بالاتفاق مع اللاعب البالغ عمره 33 عاما فى ظل استمرار تأقلمه مع الانتقال من ريال مدريد الإسباني إلى يوفنتوس الإيطالي.





ويتأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات الأربع فى المستوى الأول إلى الدور نصف النهائى بمسابقة دورى الأمم الأوروبية، تقام بين الخامس من يونيو المقبل والتاسع من نفس الشهر، تخوض المنتخبات الأربعة مباراتي نصف نهائي، ويتأهل الفائزان لخوض مباراة نهائية، بينما يلتقى المنتخبان الخاسرين فى مباراة تحديد المركز الثالث.