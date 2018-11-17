بث حي Italy HD .. مشاهدة مباراة ايطاليا والبرتغال بث مباشر اون لاين | بث مباشر مباراة ايطاليا والبرتغال Ronaldo يلا شوت

لن يقوم المدرب روبيرتو مانشيني بتغيير رسمه التكتيكي في هذا اللقاء، لكن ستتواجد بعض التغييرات في الأسماء المشاركة في المباراة ضد البرتغالي، ومن المتوقع أن يبدأ مدرب الإنتر السابق بأفضل العناصر المتواجدة معه، ففي حراسة المرمى سيدفع بدوناروما، وسيتواجد أمامه الرباعي دي شيليو، كيليني، بونوتشي وفلورينزي، أما ثلاثي الوسط فسيكونوا جورجينيو، فيراتي وبيليجريني، وسيتكون الهجوم من إنسيني، كييزا وإيموبيلي.

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التشكيل | 4-3-3





جيانلويجي دوناروما

ماتيا دي شيليو - جيورجيو كيليني - ليوناردو بونوتشي - أليساندرو فلورينزي

ماركو فيراتي - جورجينيو - لورينزو بيليجريني

لورينزو إنسيني - تشيرو إيموبيلي - فيديريكو كييزا