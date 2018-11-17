الليلة كاملة بـ 6 آلاف جنيه.. تفاصيل ضبط 4 شبكات دعارة في المحافظات

تنشر بوابة "الفجر" الإلكترونية، أبرز الوقائع غير المشروعة، التي نجحت مباحث الأداب على مستوى محافظات مصر، خلال الأيام القليلة الأخيرة، والتي جاءت كالتالي؛





- الساعة بـ250 جنيهًا.. ضبط عاملة تمارس الدعارة في الغردقة

تمكن ضباط مباحث الآداب بالبحر الأحمر، من ضبط عاملة في أحد الملاهي الليلية بالغردقة؛ لاتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل 250 جنيهًا في الساعة الواحدة.





تلقى اللواء مدحت منتصر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، إخطارًا من العميد عبدالله عباس، رئيس مباحث الآداب، بتمكن المقدم محمود الغرباوي، وكيل المباحث من ضبط ربة منزل تعمل في أحد الملاهي الليلية بالغردقة، لاتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الرجال بدون تمييز مقابل أجر مادي 250 جنيهًا في الساعة الواحدة، وتم ضبطها داخل إحدى الشقق المفروشة بمنطقة الهضبة أثناء ممارستها الرذيلة مع سائق.





- الساعة بـ1000 جنيه.. ضبط 4 فتيات يمارسن الدعارة داخل نادي صحي بالعجوزة

تمكنت الإدارة العامة للآداب بالجيزة، تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، من إلقاء القبض على 4 فتيات يمارسن الدعارة داخل نادي صحي بالعجوزة.





وكشفت تحريات وتحقيقات ضباط مباحث الإدارة، التي جرت تحت إشراف العميد طارق حمزة مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب، أن المتهمات يمارسن الدعارة نظير مقابل مادي في الساعة، وضبط بحوزتهن 20 ألف جنيه.





وأوضحت التحريات والتحقيقات، أن بداية الواقعة كانت بورد معلومات لمباحث الإدارة تحت إشراف العميد طارق حمزة، بأن هناك فتيات تمارس الدعارة داخل نادي صحي بمنطقة العجوزة.





وتم عمل التحريات اللازمة، وأكدت التحريات التي جرت بمعرفة المقدم أحمد صقر رئيس قسم التحريات بالإدارة صحة الواقعة، وتم استئذان النيابة العامة، وانطلقت مأمورية، وألقت القبض عليهن.





وتبين من خلال المناقشة، أن الفتيات يمارسان الدعارة مقابل 1000 جنيه في الساعة، وتحفظت القوات على 20 ألف جنيه حصيلة عمل يومين.





وأمر اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطر المستشار المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.





- الليلة بـ500 جنيه.. سقوط شبكة "رشا" لأعمال الدعارة بأسيوط

ألقى ضباط مباحث الآداب بمديرية أمن أسيوط، اليوم الأربعاء، القبض على شبكة لتسهيل وممارسة أعمال الدعارة مكونة من 4 سيدات تتزعمهن "رشا" مسجلة في قضايا آداب، داخل شقة سكنية بمنطقة السادات بمدينة أسيوط، وجارٍ العرض على النيابة العامة.





وكان اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الآداب برئاسة العقيد عبد الغفار محمود رئيس مباحث القسم من ضبط شبكة لتسهيل وممارسة أعمال الدعارة والآداب مكونة من 4 سيدات تديرها "رشا. م. أ" 36 سنة لا تعمل مسجلة قضايا آداب، و"ر. ط. ش" 34 سنة ربة منزل مقيمة شطب بمركز أسيوط، و" ن.أ. س" 31 سنة ربة منزل مقيمة طما سوهاج، و"س. م. ع" 35 سنة ربة منزل مقيمة قرية المطيعة بمركز أسيوط، داخل شقة سكنية بمنطقة السادات وبحوزتهم مبالغ مالية ومنشطات وأدوية جنسية.





وجاء ذلك عقب ورود معلومات للعقيد عبد الغفار محمود رئيس مباحث قسم الآداب تفيد قيام المدعوة "رشا " بإدارة شقتها في أعمال منافية للآداب واستقطاب الساقطات وراغبي المتعة الحرام إلى داخل الشقة السكنية مقابل مبالغ مالية تعدت 500 جنيه للشخص.





وتم تشكيل فريق بحث وتم مداهمة الشقة السكنية مكان الواقعة، وتم ضبط المتهمات وبحوزتهم مبالغ مالية وأجهزة محمول ومنشطات جنسية وتجمعهن في ذات المكان بغرض تسهيل وممارسة أعمال الدعارة وفقا لتحريات المباحث السابقة للضبط.





وتم تحرير المحضر اللازم للمتهمات لممارستهن أعمال الدعارة وللمتهمة الأولى تسهيل أعمال الدعارة وإدارة شقتها السكنية في أعمال منافية للآداب وتسهيل أعمال الدعارة واستقطاب الساقطات، وجارٍ العرض على النيابة العامة.





- تفاصيل القبض على شبكة دعارة في الدقهلية