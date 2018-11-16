الآن beIN SPORTS بث مباشر مباراة فرنسا وهولندا مشاهدة حصري مجانا | دوري الامم الاوروبية

سيكون عشاق الكرة العالمية على موعد مع المتعة والإثارة الكروية، عندما ييتضيف منتخب هولندا نظيره الفرنسي بطل العالم في العاشرة الا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري الأمم الأوروبية، شاهد مباراة هولندا وفرنسا بث مباشر بدون تقطيع اليوم الجمعة.

يدخل أبطال العالم هذا اللقاء على أمل تحقيق نتيجة إيجابية على منتخب هولندا، الديوك الفرنسية قادمون من فوز على على المنتخب الألماني في المباراة التي جمعت بين الفريقين يوم 16 من أكتوبر من الشهر الجاري، في بطولة دوري الأمم الأوروبية، يدخل رفقاء كيليان مبابي هذا اللقاء متصدرين المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، من فوزين وتعادل ولم يتلقوا أي خسارة حتى الآن في البطولة، لايف ماتش فرنسا وهولندا بث مباشر وسريع.

على الجانب الآخر المنتخب الهولندي الذي يكتفي بوصافة المجموعة الأولى، برصيد 3 نقاط، جمعهم من فوز وهزيمة، سيسعى لتحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط في هذه القمة، على حساب أبطال العالم الذي يتصدر المجموعة، منتخب هولندا كان قد خاض لقاء ودي أمام المنتخب البلجيكي يوم 16 من الشهر الماضي، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهم .

وتنقل مباراة فرنسا وهولندا على قناة6 beIN SPORTS HD، كول كورة مشاهدة مباراة فرنسا وهولندا اليوم الجمعة 16-11-2018.