التقى منتخبي مصر وتونس من قبل في تصفيات افريقيا في 10 مباريات فازت مصر في مباراة وحيدة، بينما فازت تونس في 4 مواجهات، وتعادلا في 5 مباريات، بدون تقطيع مصر وتونس على بي ان سبورت الآن.

لايف .. بث مباشر مباراة مصر وتونس اليوم 16-11-2018 مشاهدة مباراة منتخب مصر | كورة ستار | اون لاين

مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر اليوم ، حيث تقام مباراة مصر وتونس فى الجولة الخامسة من المجموعة العاشرة فى تصفيات أمم أفريقيا المقامة فى الكاميرون 2019،مشاهدة مباراة مصر وتونس يلا شوت, مشاهدة مباراة مصر وتونس كورة لايف, مشاهدة مباراة مصر وتونس كورة اون لاين, مشاهدة مباراة مصر وتونس كورة ستار, مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر اليوم، وتقام المباراة على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية مساء الجمعة 16/11/2018، ويلعب المنتخبين مباراتهم الهامة من أجل الظفر بالصدارة أو الثأر من الخسارة فى اللقاء الهام.





مصر Vs تونس.

البطولة : تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 (الأسبوع 5).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 8 .

الملعب : ستاد برج العرب .

المعلقين : رؤوف خليف + أحمد الطيب .





موعد المباراة :

7:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

6:00 مساءاً بتوقيت مصر .

6:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

6:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

6:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

6:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

7:00 مساءاً بتوقيت العراق .

6:00 مساءاً بتوقيت السودان .

7:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

6:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

5:00 مساءاً بتوقيت تونس .

5:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

5:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

8:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

7:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

8:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

7:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

7:00 مساءاً بتوقيت قطر.

4:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

7:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

4:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





مشاهدة مباراة مصر وتونس اليوم يلا شوت

مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر اليوم 2018/11/16 في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019, بث مباشر مباراة مصر وتونس اليوم حيث يخوض منتخب مصر الجولة الاولي في تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019, البث المباشر لمباراة مصر وتونس اليوم يستعد منتخب الفراعنة في ضربة البدية لتصفيات أمم أفريقيا ويسعي فى تحقيق اول فوز له فى بداية التصفيات على حساب منتخب تونس, مباراة مصر وتونس مباشرة يوتيوب ويقوم المنتخب المصري النجم محمد صلاح وباقي زملائه المحترفين بالخارج ونجوم النادي الاهلي ونادي الزمالك وينتظر المصريين مشاهدة مباراة مصر وتونس بدون تقطيع.





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فى حين القنوات الناقلة لمباراة مصر وتونس

تنقل قنوات bein sport الراعى الرسمى والحصرى لإذاعة مباريات تصفيات الأمم الأفريقيا، وتذاع مباراة مصر وتونس على القنوات بالإضافة للقناة الثانية الأرضية وقناة النيل للرياضة الأرضية، ويذاع استوديو تحليلى كبير يضم العديد من النجوم الرياضيين لتحليل أحداث المباراة والتعليق على أهم لقطاتها فور انتهائها.





الجدير بالذكر ان منتخب مصر يحتاج الي الفوز بالمباراة لكى يتقدم أكثر في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيما يحتل منتخب تونس المركز 22 على العالم وهو الان المنتخب الأول عربيا.