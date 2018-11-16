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يخوض منتخب مصر اختباراً صعباً عندما يواجه تونس فى السادسة مساء اليوم، بملعب "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة العاشرة فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.





يتصدر منتخب تونس المجموعة برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات وعلامة كاملة وخلفه منتخب مصر برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات وهزيمة تكبدها فى ملعب رادس أمام نسور قرطاج بهدف نظيف.

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ويحتاج منتخب مصر لحسم الصدارة من خلال الفوز بفارق هدفين على تونس نظرًا للاعتماد على قاعدة المواجهات المباشرة، كما أن الفراعنة يبحثون عن الثأر فى مباراة برج العرب بعد الهزيمة فى رادس.

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وتعد هذه المباراة أول اختبار حقيقى للمدرب المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر، خاصة أنه واجه إى سواتينى مرتين والنيجر وحقق انتصارات عريضة.

مصر Vs تونس. البطولة : تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 (الأسبوع 5). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 8 . الملعب : ستاد برج العرب . المعلقين : رؤوف خليف + أحمد الطيب . يوتيوب لايف مشاهدة مباراة مصر وتونس اليوم بث مباشر yalla shoot|بث مباشر مباراة Egypt HD يلا شوت|كورة اون لاين لايف موعد المباراة : 7:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 6:00 مساءاً بتوقيت مصر . 6:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 6:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 6:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 6:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 7:00 مساءاً بتوقيت العراق . 6:00 مساءاً بتوقيت السودان . 7:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 6:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 5:00 مساءاً بتوقيت تونس . 5:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 5:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 8:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 7:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 8:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 7:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 7:00 مساءاً بتوقيت قطر. 4:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 7:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 4:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT . يوتيوب لايف مشاهدة مباراة مصر وتونس اليوم بث مباشر yalla shoot|بث مباشر مباراة Egypt HD يلا شوت|كورة اون لاين لايف

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