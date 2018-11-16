يلا شوت | مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر اليوم 16-11-2018 تصفيات أمم أفريقيا 2019 (مباشر)





أعلن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، عن حضوره لمباراة مصر وتونس المقرر إقامتها اليوم الجمعة ، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة فى المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة الى بطولة أمم أفريقيا 2019.





وكان أشرف صبحى قد عقد اجتماعا مع هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، فى مقر وزارة الشباب والرياضة، وناقش خلالها الطرفان آخر استعدادات اتحاد الكرة لاستقبال البعثة التونسية فى الإسكندرية والجماهير التى ستحضر اللقاء المرتقب بين منتخبى البلدين، كما أكد على الترتيبات الآمنة لخروج المباراة التى ستقام يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب ضمن تصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون بالشكل الذى يليق بمصر والمصريين.

يلا شوت | مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر اليوم 16-11-2018 تصفيات أمم أفريقيا 2019 (مباشر)





يذكر أن أشرف صبحى أجرى اتصالاً هاتفياً بالسفير التونسى بالقاهرة نجيب المنيف للاطمئنان على موعد وصول بعثة المنتخب التونسى إلى القاهرة لملاقاة المنتخب المصرى فى التصفيات المؤهلة للأمم الأفريقية.





يلا شوت | مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر اليوم 16-11-2018 تصفيات أمم أفريقيا 2019 (مباشر)







