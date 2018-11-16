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هاني الناظر يكشف حقيقة تسبب إزالة الشعر بالليزر في الإصابة بالسرطان

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 06:18 ص
هاني الناظر يكشف حقيقة تسبب إزالة الشعر بالليزر في الإصابة بالسرطان
الدكتور هاني الناظر
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نعيم يوسف
 
أكد الدكتور هاني الناظر استشاري علاج الأمراض الجلدية، أن إزالة الشعر بالليزر آمنة تماما، ولا تسبب السرطان كما تقول الشائعات، وهذا "تهريج سخيف".

ولفت "الناظر"، في لقاء مع برنامج "علامة استفهام"، المذاع قناة "الناس" الفضائية، إلى أنه بالنسبة للشعر الأبيض لا ينفع معه الليزر.

وشدد على أن الليزر آمن حتى على الحوامل، وحتى في المناطق الموجود بها غدد ليمفاوية، ويبدأ من سن 8 سنوات.
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