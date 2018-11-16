رفض الإفراج المؤقت عن سعد لمجرد في قضية اغتصاب فتاة
الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 01:14 صالفجر الفني
صرح سفيان الحراق وكيل المطرب المغربي سعد لمجرد، بأنه تم رفض الإفراج المؤقت عن لمجرد، بعد تقدم المحامي الخاص به بطلب لقاضي التحقيق في القضية.
وقال سفيان، "للأسف تم تأجيل مقابلة بين البنت وبين سعد ورفض قاضي التحقيق في القضية التصديق عل إطلاق سراح مؤقت لسعد".
وأضاف: "لكن المحامي، سيعطى الأسبوع المقبل ضمانات أكثر للسماح بالإفراج المؤقت عنه، وإن شاء الله خير".
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