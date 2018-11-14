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بلقيس تشوق جمهورها لحفل اليوم الوطني العُماني

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 02:10 م
بلقيس تشوق جمهورها لحفل اليوم الوطني العُماني
بلقيس
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الفجر الفني
 
تحيي الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، حفلًا غنائيا يوم الخميس 22 نوفمبر، بالعاصمة العمانية مسقط، احتفالا باليوم الوطني لسلطنة عمان.

ونشرت بلقيس عبر صفحتها الرسمية بإنستجرام، فيديو قائلة: "العرض الناري في مسقط قادم، راح نشوف حماس أهل مسقط مثل حماس أهل صلالة ولا أقوى.. موعدنا 22 نوفمبر في مسرح المدينة بالقرم، عروض دي جي وألعاب نارية وفرق تراثية وشيء ما صار، احتفالا بالعيد الوطني المجيد في السلطنة، خلونا نشوف الحماس".

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